Проблемы перед выходом на пенсию: онлайн- конференция Минтруда и соцзащиты

В Минтруда и соцзащиты 30 марта во время онлайн-конференции обсуждали вопросы пенсионного обеспечения.

Увольнение пенсионера

Кто должен информировать орган, выплачивающий пенсию, об увольнении пенсионера с работы?

Согласно ст. 93 Закона «О пенсионном обеспечении» обязанность извещать орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, об обстоятельствах, влекущих изменение размера пенсии или прекращение ее выплаты (в т.ч. об увольнении), возложена на пенсионера. Об этой обязанности пенсионера уведомляют при оформлении пенсии, в частности, в заявлении о назначении пенсии под его личную подпись. Информация о необходимости сообщения о фактах, влекущих изменение порядка выплаты пенсии, содержится также в пенсионном удостоверении.

На работодателя обязанность по извещению органа, выплачивающего пенсию, об увольнении пенсионера законодательством не возложена.

Обращение за пенсией

Мужчина, родившийся 1.02.1957 г., достигнет пен­сионного возраста, установленного в 2017 г. (60 лет 6 мес.), 1.08.2017 г.

Когда обращаться за назначением пенсии в органы занятости?

В соответствии со ст. 7 Закона «О пенсионном обеспечении» обращение за назначением пенсии осуществляется в любое время после возникновения права на пенсию.

Вместе с тем по сложившейся практике обращение за назначением пенсии по возрасту может осуществляться за месяц до достижения общеустановленного пенсионного возраста.

В приведенной ситуации общеустановленного пенсионного возраста в 2017 г. (60 лет 6 месяцев) мужчина достигнет 1 августа 2017 г. Таким образом, обратиться в управление занятости за назначением пенсии по возрасту с заявлением и необходимыми документами он может не ранее 1 июля 2017 г.

Разница в возрасте

Являюсь гражданином Беларуси и работаю по трудовому договору в России с 2015 г. В РФ зарегистрирован временно. Необходимо офор­мить пенсию по возрасту, поскольку 60 лет 6 мес. исполнится в 2017 г.

Нужно ли обращаться в районные ФСЗН по месту регистрации бывших нанимателей (до 1.01.2003 г. работал в 7 различных организациях Беларуси) за подтверждением факта уплаты страховых взносов организацией в период работы?

Пенсионное обеспечение граждан Беларуси, работающих (работавших) в России, осуществляется с учетом положений Договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о сотрудничестве в области социального обеспечения от 24.01.2006 (далее – Договор).

Согласно Договору каждое государство назначает и выплачивает пенсию в соответствии со своим законодательством за периоды работы на его территории после 13.03.1992 г.

В приведенной ситуации, если местом постоянного жительства гражданина является РБ, за периоды его работы в СССР и в РБ пенсию должна назначить Беларусь, а за периоды работы в РФ – Россия. По вопросу назначения пенсии, в т.ч. от России, необходимо обращаться в управление занятости по месту жительства в Беларуси. Одновременно обращаем внимание, что общеустановленный пенсионный возраст в России составляет для мужчин 60 лет, для женщин 55 лет.

Периоды работы в РБ до 1.01.2003 г. подтверждаются трудовой книжкой, а за период с 1.07.1998 г. до 1.01.2003 г. – еще и справкой работодателя о сумме заработка, из которого уплачивались обязательные страховые взносы. За более подробной консультацией обратитесь с документами в управление занятости по месту жительства.

Пенсия ИП

Инвалид II группы является индивидуальным предпринимателем.

Будет ли время такой деятельности засчитано в стаж работы для назначения пенсии, если от уплаты страховых взносов в ФСЗН он освобожден?

Согласно ст. 51 Закона «О пенсионном обеспечении» периоды предпринимательской деятельности засчитываются в стаж работы только при условии, что в течение этих периодов производилась уплата обязательных страховых взносов в соответствии с законодательством о государственном социальном страховании.

Для ИП, являющихся получателями пенсий, законодательством установлен добровольный порядок уплаты страховых взносов, а не освобождение от их уплаты. Таким образом, предприниматель сам решает, платить ли ему страховые взносы и тем самым формировать пенсионные права или нет.

Оснований для включения в стаж периодов предпринимательской деятельности без уплаты страховых взносов не имеется.

Валерий КОВАЛЬКОВ,

заместитель Министра труда и социальной защиты

Переехала в Израиль

Мне 54 года, стаж работы – более 30 лет. Недавно переехала на постоянное жительство в Израиль.

Будет ли мне по достижении пенсионного возраста назначена пенсия в Беларуси?

В соответствии со ст. 1 Закона «О пенсионном обеспечении» право на государственное пенсионное обеспечение в Беларуси имеют граждане, постоянно проживающие на территории республики. Иные правила могут быть предусмотрены международными договорами РБ.

Между Беларусью и Израилем договор в области пенсионного обеспечения отсутствует. Таким образом, оснований для назначения пенсии в Беларуси не имеется.

Образование в стаже

После второго курса института перевелась с дневного отделения на заочное.

Будет ли мне засчитано время обучения в стаж для пенсии?

В стаж работы для назначения пенсии засчитывается период обучения в дневной форме получения образования в учреждениях, обеспечивающих получение, в частности, высшего образования (при этом не имеет значения, завершено обучение или нет).

Такой период обучения подтверждается соответствующим документом об образовании (обучении) и иными документами, содержащими сведения о периоде получения образования в дневной форме.

Служба и пенсия

Военная служба засчитывается в стаж для пенсии или нет?

Периоды военной службы в Вооруженных Силах РБ, а также службы в Вооруженных Силах бывшего СССР (за исключением военной службы на территории Латвии), как и иные периоды общественно полезной деятельности без уплаты обязательных страховых взносов, предусмотренные ч. 2 ст. 51 Закона «О пенсионном обеспечении», включаются в стаж работы, который учитывается при исчислении размера назначенной пенсии.

Однако для назначения трудовой пенсии по возрасту и за выслугу лет необходимо иметь требуемый минимальный стаж работы с уплатой обязательных страховых взносов (в 2017 г. – 16 лет, указанный период ежегодно с 1 января увеличивается на 6 месяцев до достижения 20 лет). В этот стаж не включаются периоды военной службы и иные периоды деятельности без уплаты страховых взносов.

Переезжаю из Латвии

Проживаю в Латвии, планирую переехать в Беларусь на постоянное жительство.

Что будет с моей пенсией?

С учетом положений Договора между Беларусью и Латвией о сотрудничестве в области социального обеспечения от 29.02.2008 в связи с переездом на постоянное жительство в Беларусь назначенная латвийская пенсия будет переводиться по месту жительства в Беларуси. Выплата будет осуществляться раз в квартал в последнем месяце квартала путем зачисления на счет, открытый в банке, в национальной валюте РБ – т.е. в белорусских рублях.

После переезда на постоянное жительство в Беларусь по вопросу перевода пенсии из Латвии необходимо обратиться в органы занятости по месту жительства.

Придет время для пенсии

Работаю с 17 лет, страховой стаж (исключая период ухода за ребенком) – 34 года, и я продолжаю работать.

Могу ли я выйти на пенсию до 58 лет? Если нет, то планируется ли ввести новый механизм, позволяющий людям, которые много лет работали с уплатой взносов, получать пенсию раньше общеустановленного пенсионного возраста?

С учетом нашего относительно низкого пенсионного возраста (даже после его повышения до 58/63 лет) снижение этого возраста для граждан с длительным стажем работы не предусмотрено и не планируется.

Работающие пенсионеры

Готовятся ли изменения в отношении выплаты пенсий работающим пенсионерам?

Вопрос об изменении порядка выплаты пенсии работающим пенсионерам в настоящее время Минтруда и соцзащиты не рассматривает.

Наталья МУРАШКЕВИЧ,

начальник главного управления пенсионного обеспечения

Минтруда и соцзащиты

Работаю в России

После распада Союза долгое время работала в России. В июне 2017 г. мне исполнится 55 лет.

Кто назначит пенсию и в каком возрасте?

На основании Договора между Беларусью и Россией о сотрудничестве в области социального обеспечения от 24.01.2006 за периоды работы после 13.03.1992 г. вопрос о назначении и выплате пенсии рассматривает государство, на территории которого осуществлялась трудовая деятельность, в соответствии со своим законодательством.

Обращение за назначением пенсии осуществляется через компетентные учреждения государства проживания обращающегося лица. В Беларуси – это управление по труду, занятости и социальной защите по месту жительства. По сложившейся практике заявление о назначении пенсии по возрасту на общих основаниях может быть принято управлением не ранее чем за месяц до достижения заявителем пенсионного возраста.

Таким образом, если вы проживаете в Беларуси, то с заявлением о назначении пенсии за стаж работы на территории России после 13.03.1992 г. необходимо обращаться в управление занятости по месту жительства не ранее чем за месяц до достижения 55-летнего возраста (пенсионный возраст для женщин в России).

Помощь при трудоустройстве

Пенсионерам сложно получить рабочее место.

Может быть, нужен от­дельный информационный ресурс именно для трудоустройства пенсионеров?

Вне зависимости от способа получения лицом, ищущим работу, информации о вакансии право окончательного выбора работника остается за работодателем.

Международные договоры

Как международные договоры о сотрудничестве в пенсионной сфере разрабатываются в настоящее время?

Международное сотрудничество в пенсионной сфере развивается по пути заключения договоров, предусматривающих привлечение средств государств, на территории которых граждане работали, к софинансированию выплаты им пенсий.

Такие договоры заключены с Россией, Литвой, Латвией и Азербайджаном. В настоящее время ведется работа по заключению договоров с Чехией, Польшей, Эстонией и Молдовой.

Также в рамках реализации Договора о Евразийском экономическом союзе ведется работа над проектом Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов ЕАЭС.

Досрочная пенсия

В июле 2017 г. мне исполнится 60 лет.

Можно ли оформить до­срочную пенсию, если отсутствует работа?

В 2017 г. право на пенсию по возрасту на общих основаниях имеют мужчины по достижении 60 лет и 6 месяцев, в 2018 г. – по достижении возраста 61 года.

Поскольку в июле 2017 г. вам исполнится только 60 лет, то, соответственно, возраста 60 лет 6 месяцев вы достигнете только в январе 2018 г. (пенсионный возраст для мужчин составит в 2018 г. 61 год).

Таким образом, за назначением пенсии по возрасту вы сможете обратиться не ранее чем за месяц до достижения пенсионного возраста, т.е. в июне 2018 г. При этом пенсия может быть назначена не ранее июля 2018 г.

Относительно льгот по выходу на пенсию при отсутствии возможности трудоустроиться сообщаем следующее. Законодательством предусмотрено назначение досрочной пенсии по возрасту безработным, имеющим право на пособие по безработице продолжительностью не менее 52 календарных недель, при отсутствии возможности трудоустройства. Указанная пенсия назначается по предложению органов занятости со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 1 год. Для назначения пособия по безработице такой продолжительности мужчинам требуется стаж работы не менее 38 лет.

По вопросу о возможности назначения пенсии с учетом данной нормы следует обратиться в орган занятости по месту жительства.

Пенсия россиянину

Куда обратиться за назначением пенсии по возрасту гражданину России, проживающему в Беларуси и имеющему вид на жительство?

Обращаться следует в управление занятости по месту жительства в Беларуси.

При необходимости назначения пен­сии РФ соответствующие документы этим управлением будут направлены в территориальный орган Пенсионного Фонда РФ.

Лариса ЯШКОВА,

заместитель начальника главного управления пенсионного

обеспечения Минтруда и соцзащиты

Статья доступна для бесплатного просмотра до: 30.04.2020