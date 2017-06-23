Признание основных средств: здание отдельно, навесы отдельно

В соответствии с техническим паспортом в состав здания торгового центра входят два навеса (каркас металлический), из них один навес без стен (открытый). Как отдельные объекты основных средств навесы в бухгалтерском учете не отражены, а затраты на их возведение включены в первоначальную стоимость здания торгового центра (шифр 10002, нормативный срок службы – 75 лет).