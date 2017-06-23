Вопрос-ответ
Признание основных средств: здание отдельно, навесы отдельно
В соответствии с техническим паспортом в состав здания торгового центра входят два навеса (каркас металлический), из них один навес без стен (открытый). Как отдельные объекты основных средств навесы в бухгалтерском учете не отражены, а затраты на их возведение включены в первоначальную стоимость здания торгового центра (шифр 10002, нормативный срок службы – 75 лет).
Правильно ли в бухгалтерском учете отражены навесы?
Навесом признается одноэтажное бесчердачное неотапливаемое сооружение каркасного типа со стационарными вертикальными ограждающими конструкциями площадью не более 50%, или без них, или с трансформируемым вертикальным ограждением (шторным ограждением) ненормируемой площади, имеющее покрытие для защиты от атмосферных осадков (п. 3.6 радела 3 Технического кодекса установившейся практики ТКП 45-2.02-242-2011 «Ограничение распространения пожара. Противопожарная защита населенных пунктов и территорий предприятия. Строительные нормы проектирования», утв. приказом Минстройархитектуры от 26.08.2011 № 292).
Независимо от использования (неисп...