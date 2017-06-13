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№43 (2050) от 13.06.2017

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№43 (2050) от 13.06.2017

15 июня 2017 года

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Вопрос-ответ

Привлечение к сверхурочной работе

13.06.2017

Необходим ли приказ о привлечении работников к сверхурочной работе с их согласия, зафиксированного в докладной записке, или достаточно табеля по сверхурочным работам в конце месяца, подписанного руководителями подразделений и нанимателем?

Сверхурочной считается работа, выполненная работником по предложению, распоряжению или с ведома нанимателя сверх установленной для него продолжительности рабочего времени, предусмотренной правилами внутреннего трудового распорядка или графиком работы (сменности) (ст. 119 ТК).

Следовательно, если в процессе трудовых отношений работники выполняют свои трудовые обязанности за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени в порядке, определенном законодательством, то такое их выполнение не­обходимо считать сверхурочной работой.

Признаки сверхурочной работы:

– выполняется за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени;

– осущес...

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