Привлечение к сверхурочной работе

Необходим ли приказ о привлечении работников к сверхурочной работе с их согласия, зафиксированного в докладной записке, или достаточно табеля по сверхурочным работам в конце месяца, подписанного руководителями подразделений и нанимателем?

Сверхурочной считается работа, выполненная работником по предложению, распоряжению или с ведома нанимателя сверх установленной для него продолжительности рабочего времени, предусмотренной правилами внутреннего трудового распорядка или графиком работы (сменности) (ст. 119 ТК).

Следовательно, если в процессе трудовых отношений работники выполняют свои трудовые обязанности за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени в порядке, определенном законодательством, то такое их выполнение не­обходимо считать сверхурочной работой.

Признаки сверхурочной работы:

– выполняется за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени;

– осущес...