Скачать свежий номер газеты

№27 (2034) от 07.04.2017

Войти | Зарегистрироваться

$

1.8938 руб.

2.0131 руб.

Р (100)

3.3497 руб.

Ставка рефинансирования

15.00%

Инфляция

0.50%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

180.10 руб.

Тарифная ставка первого разряда

31.00 руб.

Скачать свежий номер газеты

№27 (2034) от 07.04.2017

08 апреля 2017 года

Войти | Зарегистрироваться

Судебная практика

Принятая работа должна быть оплачена

07.04.2017

Приемка выполненных работ является основной обязанностью заказчика наравне с их оплатой. Но формальный подход к ее осуществлению лишает заказчика многих возможностей, предоставленных ему законодательством, по защите собственных нарушенных прав в будущем.

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить строительные и иные специальные монтажные работы и сдать их заказчику, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результаты и уплатить обусловленную цену. Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работы, обязан в течение 3 дней приступить к их приемке.

Законодательство предусматривает необходимость указания на наличие явных недостатков в выполненных работах на стадии их приемки. Н...

Чтобы прочитать статью полностью, Вам необходимо приобрести подписку
Назад
Право: список рубрик
Поддержка
Подписка
Архивы «ЭГ»
Опросы
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 217-45-15, 217-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2017. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit