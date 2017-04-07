Принятая работа должна быть оплачена

Приемка выполненных работ является основной обязанностью заказчика наравне с их оплатой. Но формальный подход к ее осуществлению лишает заказчика многих возможностей, предоставленных ему законодательством, по защите собственных нарушенных прав в будущем.

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить строительные и иные специальные монтажные работы и сдать их заказчику, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результаты и уплатить обусловленную цену. Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работы, обязан в течение 3 дней приступить к их приемке.

Законодательство предусматривает необходимость указания на наличие явных недостатков в выполненных работах на стадии их приемки. Н...