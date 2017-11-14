Прием наличных в объектах потребкооперации на селе

При розничной торговле товарами в торговых объектах системы потребкооперации, расположенных в сельских населенных пунктах, в которых продажу товаров осуществляет один продавец, есть право приема наличных без применения кассового оборудования.

Как принимать наличные, если кассовый аппарат, установленный в таком торговом объекте, снять с регистрации в ИМНС, можно ли его использовать без средства контроля налоговых органов (далее – СКНО)?

Порядок приема наличных и использования кассового оборудования определен постановлением Сов­мина и Нацбанка от 6.07.2011 № 924/16 «Об использовании кассового оборудования, платежных терминалов, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов и о приеме наличных денежных средств, банковских платежных карточек при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерейной деятельности, проведении электронных интерактивных игр и вып...

Автор публикации: Отдел налогообложения «ЭГ»