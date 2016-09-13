Прием наличных и безналичных в такси и...ошибки в чеках

Организация осуществляет деятельность по перевозке пассажиров маршрутными такси. Водитель одного такси по ошибке пробивал на кассовом оборудовании в течение дня чеки вместо 1 BYN по 10 BYN. Чеков (платежных документов), пробитых по завышенной цене, нет. Надо ли составить реестр ошибочно сформированных платежных документов кассового оборудования?

Нет, не надо.

В соответствии с подп. 1.13 п. 1 ст. 22 НК при реализации товаров (работ, услуг) за наличный расчет плательщик обязан обеспечить прием наличных денежных средств в порядке, определенном законодательством. Порядок приема наличных денежных средств при реализации товаров (работ, услуг) и использования кассового оборудования регулируется нормами постановления Совмина и Нацбанка от 6.07.2011 № 924/16 «Об использовании кассового оборудования, платежных терминалов, автоматических элект­ронных аппаратов, торговых автоматов и о приеме наличных денежных средств, банковских платежных карточек при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, осуществлении деятельности в сфере иго...