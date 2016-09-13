Прием наличных и безналичных в такси и ...средство контроля налоговых органов

Организация осуществляет деятельность по перевозке пассажиров автомобилями-такси. Не будет ли нарушением, если СКНО установлено в правом верхнем углу лобового стекла такого автомобиля?

Нет, не будет.

В соответствии с подп. 2.6 п. 2 постановления № 924/16 прием наличных денежных средств и (или) банковских платежных карточек с применением кассового оборудования с установленным СКНО, если иное не установлено ч. 2 подп. 2.6 п. 2 постановления № 924/16, осуществляется юридическими лицами и ИП при деятельности по перевозке пассажиров автомобилями-такси с 1.02.2016 г. При этом согласно ч. 2 подп. 2.6 п. 2 постановления № 924/16 принимать наличные и (или) банковские платежные карточки с применением кассового оборудования без СКНО имели право заключившие гражданско-правовой договор на установку, обслуживание, снятие СКНО юридические лица и ИП, осуществляющие деятельность по пе...