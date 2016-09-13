Прием наличных и безналичных и...время отклонения в чеке

Торговая организация имеет торговый объект, в котором используется кассовое оборудование. В соответствии с п. 24 Положения № 924/16 запрещается использование юридическими лицами и ИП кассового оборудования, формирующего платежный документ, в котором время оплаты товара, выполненной работы, оказанной услуги указано с отклонением от астрономического времени более чем на 5 минут. Как не допустить такого нарушения?

Согласно требованиям технических нормативных правовых актов (госстандартов РБ на кассовое оборудование), устанавливающих требования к конструктивным и функциональным характеристикам такого оборудования, включаемого в Госреестр, на выдаваемых покупателям платежных документах (чеках), отпечатанных непосредственно в момент оплаты товаров (работ, услуг), должно печататься время оформ­ления (печати) чека продажи.

При этом функциональные характеристики кассового оборудования, модели (модификации) которого включены в Госреестр, позволяют отслеживать время и дату, которые могут быть отпечатаны на платежных документах и отчетах, формируемых кассовым оборудованием, а также корректировать в соотве...