Прием наличных и безналичных и…торговые автоматы

Организация планирует в связи с появлением на территории РБ монет после проведения деноминации начать использовать механические торговые автоматы, которые не имеют возможности подключения к сети электропитания, у них нет внутреннего программного обеспечения и к ним не могут быть подключены средства контроля налоговых органов (далее – СКНО). Можно ли использовать такие торговые автоматы без установки в них СКНО?