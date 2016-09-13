Вопрос-ответ
Прием наличных и безналичных и…торговые автоматы
Организация планирует в связи с появлением на территории РБ монет после проведения деноминации начать использовать механические торговые автоматы, которые не имеют возможности подключения к сети электропитания, у них нет внутреннего программного обеспечения и к ним не могут быть подключены средства контроля налоговых органов (далее – СКНО). Можно ли использовать такие торговые автоматы без установки в них СКНО?
Нет, нельзя.
Порядок использования торговых автоматов регулируется постановлением Совмина и Национального банка Республики Беларусь от 6.07.2011 № 924/16 «Об использовании кассового оборудования, платежных терминалов, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов и о приеме наличных денежных средств, банковских платежных карточек при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерейной деятельности, проведении электронных интерактивных игр и выпуске в обращение кассового оборудования» (далее – постановление № 924/16) и утвержденным им Положением о порядке использования кассового оборудования, платежных терминалов,...