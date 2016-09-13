Прием наличных и безналичных и…аренда транспорта

Транспортная организация осуществляет деятельность по предоставлению транспортных средств по договору аренды (фрахтования на время) с экипажем за плату. Какой порядок приема наличных в этом случае? Надо ли использовать кассовое оборудование?

Порядок приема наличных денежных средств на территории РБ при продаже товаров (работ, услуг) регулируется Положением № 924/16. В соответствии с п. 3 Положения № 924/16 юридические лица и ИП при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, проведении электронных интерактивных игр принимают наличные денежные средства и (или) банковские платежные карточки (в т.ч. при внесении авансовых платежей, предоплаты, задатка и денежных средств, принимаемых в качестве залога) с применением кассового оборудования, модели (модификации) которого включены в Государственный реестр моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, используемых на территории Республики...