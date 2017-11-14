Прием на работу до увольнения

Работник работал заместителем директора в организации «А». В трудовой книжке запись о приеме сделана в 2013 г., а об увольнении – 4.09.2017 г. Он устроился на работу в организацию «Б» директором с 28.08.2017 г. (есть приказ).

Можно ли внести запись о приеме на работу в организацию «Б» с 28.08.2017 г.? Может ли в трудовой книжке быть нарушена хронология? Или необходимо исправлять запись об увольнении? Как поступить в такой ситуации?

Исходя из сути вопроса работник в период работы у одного нанимателя (организация «А») трудоустраивается к другому нанимателю с 28.08.2017 г. (организация «Б»). Этот факт следует рассматривать как прием на работу в должности директора организации «Б» на условиях внешнего совместительства. В данном случае наниматель (организация «Б») при приеме на должность директора должен был знать о том, что у работника имеется основное место работы, т.к. обязанность при заключении трудового дого...

Автор публикации: Мария КОВАЛЕВИЧ, юрист