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№85 (2092) от 14.11.2017

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№85 (2092) от 14.11.2017

14 ноября 2017 года

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Вопрос-ответ

Прием на работу до увольнения

14.11.2017

Работник работал заместителем директора в организации «А». В трудовой книжке запись о приеме сделана в 2013 г., а об увольнении – 4.09.2017 г. Он устроился на работу в организацию «Б» директором с 28.08.2017 г. (есть приказ).

Можно ли внести запись о приеме на работу в организацию «Б» с 28.08.2017 г.? Может ли в трудовой книжке быть нарушена хронология? Или необходимо исправлять запись об увольнении? Как поступить в такой ситуации?

Исходя из сути вопроса работник в период работы у одного нанимателя (организация «А») трудоустраивается к другому нанимателю с 28.08.2017 г. (организация «Б»). Этот факт следует рассматривать как прием на работу в должности директора организации «Б» на условиях внешнего совместительства. В данном случае наниматель (организация «Б») при приеме на должность директора должен был знать о том, что у работника имеется основное место работы, т.к. обязанность при заключении трудового дого...

Автор публикации: Мария КОВАЛЕВИЧ, юрист

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Содержание «Экономической газеты» N 85 за 14 ноября 2017 года
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