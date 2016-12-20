ВЭД
Прицеп с доверенностью
Белорусская организация-экспедитор имеет на балансе в качестве основных средств тентованные полуприцепы, которые планирует использовать для оказания транспортно-экспедиционных услуг. Организация по договорам транспортной экспедиции привлекает (нанимает) перевозчиков для осуществления международных перевозок грузов, размещенных в указанных полуприцепах. При этом никаких договоров аренды с перевозчиком не заключается. На каждый полуприцеп будет выдаваться доверенность на право осуществления международной перевозки груза и последующей доставки полуприцепа до указанного места по заказам экспедитора.
Правомерна ли передача экспедитором перевозчикам полуприцепов на основании доверенности в такой ситуации?
Автомобильному перевозчику для выполнения автомобильной перевозки грузов должна быть представлена копия договора аренды или иного документа, подтверждающего право владения и (или) пользования грузовым транспортным средством, если перевозчик не является собственником (п.п. 15, 340 Правил автомобильной перевозки грузов, утв. постановлением Совмина от 30.06.2008 № 970).
Исходя из вопроса следует, что договоры аренды с перевозчиками не заключаются. Но законодательство не предусматривает возможность выдачи доверенности, предоставляющей право владения, пользования прицепом одним юридическим лицом другому юрлицу. Доверенность может быть выписана экспедитором на водителя, который находится с экспедитором (нанимателем) в трудовых отношениях, в рамках заключенного трудового договора.
При отсутствии у водителя договора или иного документа, подтверждающего право владения и (или) пользования грузовым транспортным средством, транспортной инспекцией водитель может быть привлечен к административной ответственности.
Таким образом, чтобы не нарушать законодательство, организация – экспедитор может заключить с перевозчиком договор аренды, предусматривающий передачу в пользование (владение) для выполнения перевозок тентованных полуприцепов. По иным договорам (перевозки, транспортной экспедиции) во владение (пользование) перевозчикам полуприцепы не могут быть предоставлены.
Напомним, в соответствии с п. 5 ст. 18.14 КоАП нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил перевозки пассажиров или грузов влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 4 базовых величин.
Автор публикации: Александр ШАТСКОВ, ведущий специалист управления таможенного транзита и законодательства Ассоциации «БАМАП»
Статья доступна для бесплатного просмотра до: 23.12.2016
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