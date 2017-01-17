Прибыль снова нашлась

В ноябре ралли финансовых результатов белорусской банковской системы продолжилось. После октябрьского спада прибыль вновь выросла, причем на сей раз – за счет роста процентных доходов и курсовых разниц.

По итогам 11 месяцев 2016г. совокупная прибыль белорусских банков составила 786,3 млн. BYN, что на 24,9% больше, чем в январе–ноябре 2015 г. При этом в ноябре 2016 г. прибыль оказалась почти втрое выше, чем месяцем ранее, – сразу 170 млн. BYN – и в 5 раз больше, чем в октябре 2015 г. (в текущих ценах). Это стало лучшим результатом с августа 2015 г. (см. рис. 1). В итоге уровень накопленной прибыли в доходах достиг 3,49%, что значительно превышает средний уровень 2015 г.

Ноябрьский всплеск прибыли был вызван опережающими темпами роста процентных доходов и снижения операционных убытков. Это «перевесило» рост убытков от создания резервов, обусловленный значительным размером проб­лемной задолженности по кредитам.

Структура доходов и расходов белорусской банковской системы в январе–ноябре 2016 г. в основном сохраняет свой традиционный вид (рис. 2).

В ноябре резервы в доходах уменьшились к октябрю на 1,24 п.п., до 62,8% доходов, а в расходах – на 0,32 п.п., до 71,4%. При этом отрицательный результат от их создания в ноябре составил 217 млн. BYN, что в 1,8 раза больше, чем в октябре.

На втором месте традиционно держатся процентные доходы/расходы. Объем процентной прибыли за ноябрь превысил итоговый результат по системе в 3,6 раза, но оказался на 3,3% меньше, чем месяцем ранее, – 225,2 млн. BYN. Доля процентных доходов возросла к октябрю на 1,05 п.п., до 28,2%, расходов – на 0,12 п.п., до 16,2%. Объем процентной прибыли вырос к октябрю на 88,3% и достиг 424,1 млн. BYN.

На третьем месте – комиссионные доходы/расходы. По итогам ноября комиссионная прибыль составила около 2/5 итоговой, сократившись на 21,7% по сравнению с октябрем, до 71,3 млн. BYN. Доля комиссий в совокупных доходах повысилась на 0,0,9 п.п., в расходах – на 0,04 п.п., до 4,9% и 1,51% соответственно.

Следом идут прочие банковские доходы/расходы. Из-за курсовых разниц, связанных с умеренным ослаблением рубля, «прочая» прибыль выросла к октябрю в 3,4 раза, до 45,5 млн. BYN. Доля прочих банковских доходов в совокупных увеличилась на 0,09 п.п., до 3,4%, а прочих расходов – уменьшилась на 0,01 п.п., до 2,14%.

На пятом месте – прочая операционная прибыль с традиционно отрицательным значением. В ноябре убыток по этой статье сократился к октябрю на 22,4%, до 154,1 млн. BYN. Доля прочих операционных доходов в совокупных незначительна – 0,69% (как и в октябре), а расходов – 8,71% (+0,17 п.п.). Абсолютное значение убытка от операционных расходов и создания новых резервов за ноябрь составило всего 87,5% месячной процентной прибыли.

На последнем месте – поступления по ранее списанным долгам и долги, списанные с баланса, которые составили 0,02% доходов. Объем поступивших доходов и списанных расходов по этой статье в ноябре оказался на 16,7% больше, чем в октябре, но составил всего 2,1 млн. BYN (около 0,01% всех расходов). Вряд ли можно ожидать роста поступлений по этой статье в ближайшие несколько месяцев, несмотря на продолжающийся рост проблемной задолженности, в основном из-за значительного ухудшения ее качества.

Автор публикации: Константин АЛЕХИН