Претенденты конкурса на соискание премии качества

Завершился прием заявок и документов на участие в конкурсе на соискание Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества 2016 г.

В список претендентов на звание лауреата включены 29 организаций различных отраслей экономики.

В их числе ОАО «Моготекс» (г. Могилев), СООО «Конте Спа» (г. Гродно), ЗАО «Добрушский фарфоровый завод», «Витэкс» (г. Минск), ОАО «Березастройматериалы», ЧПУП «Ромгиль-Текс» (г. Слоним), ОАО «Бабушкина крынка», Брестский мясокомбинат, ОАО «Слонимский мясокомбинат», 1-я Минская птицефабрика, Молодечненский молочный комбинат, Пинский мясокомбинат, Лунинецкий и Ляховичский молочные заводы, ОАО «Полоцк-Стекловолокно», Борисовский завод медпрепаратов, Борисовский завод «Автогидроусилитель», Новогрудский завод газовой аппаратуры, Гродненский завод токарных патронов «БелТАПАЗ», ОАО «Завод горного воска», ЗАО «Август-Бел», ОАО «Гомельский завод «Коммунальник»», ОАО «БЕЛГИПС», Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Гродненский государственный медицинский университет, Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, транспортное РУП «Минское отделение Белорусской железной дороги», РУПП «Конус», институт «Гомельпроект».

Модель проведения конкурса учитывает тенденции современного менеджмента, гармонизирована с критериями премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг и модели делового совершенства Европейского фонда менеджмента качества (EFQM). Это позволяет экспертам более детально оценить уровень работ по качеству в организациях, а участникам соблюдать принятые во всем мире принципы менеджмента качества.

Наиболее острая борьба за звание лауреата в 2016 г. ожидается по направлению деятельности «производство продукции производственно-технического назначения». Среди участников конкурса 17 организаций были лауреатами предыдущих лет, причем многие из них – неоднократно.

В настоящее время проводится рассмотрение экспертами представленных организациями документов, после чего планируется посещение претендентов с целью оценки фактического состояния работ по качеству непосредственно на местах.

Победители конкурса будут объявлены в конце года. Им вручат дипломы и символы Премии, а также предоставлено право использования их в маркировке продукции, документации и в рекламных материалах. Кроме этого, список победителей будет размещен на сайте Госстандарта, опубликован в научно-практическом журнале «Стандартизация» и включен в издаваемый ежегодно иллюстрированный каталог лауреатов конкурса. Каталог будет передан в представительства РБ за рубежом.