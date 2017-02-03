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03 февраля 2017 года

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Консультации

Предварительное испытание: только при приеме

03.02.2017

Сотрудницу, принятую по срочному трудовому договору на место декретницы, переводят дополнительным соглашением на постоянную работу и новую должность в этом же отделе (в связи с открытием новой штатной единицы). Поскольку данная должность совершенно новая, руководитель просит оформить перевод с испытательным сроком. Но сотрудница работает в организации уже больше года и при приеме проходила испытательный срок.

Можно ли установить ей предварительное испытание еще раз при переводе на другую должность?

Нет, нельзя.

В соответствии со ст. 30 ТК переводом признается поручение нанимателем работнику работы по другой профессии, специальности, квалификации, должности (за исключением изменения наименования профессии, должности) по сравнению с обусловленными в трудовом договоре, а также поручение работы у другого нанимателя либо в другой местности (за исключением служебной командировки).

Перевод допускается только с письменного согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ТК (обязанные лица), и в случае временного перевода в связи с производственной необходимостью и в связи с простоем.

При переводе на другую работу у того же нанимателя с работником заключае...

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