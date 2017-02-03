Предварительное испытание: только при приеме

Сотрудницу, принятую по срочному трудовому договору на место декретницы, переводят дополнительным соглашением на постоянную работу и новую должность в этом же отделе (в связи с открытием новой штатной единицы). Поскольку данная должность совершенно новая, руководитель просит оформить перевод с испытательным сроком. Но сотрудница работает в организации уже больше года и при приеме проходила испытательный срок.

Можно ли установить ей предварительное испытание еще раз при переводе на другую должность?