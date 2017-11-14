Предприятия готовы покупать валюту, а население – сберегать

Общий оборот валютного рынка за 10 месяцев т.г. составил 51 312,5 млн. USD, в т.ч. на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» – 7520,1 млн., на внебиржевом валютном рынке – 33 786,7 млн., а на рынке наличных валют – 10 005,8 млн. USD. В частности, объем сделок с долларом США в октябре на бирже уменьшился на 15,4% по сравнению с сентябрем, по евро – на 19,3%, а по российскому рублю – на 32,6%. При этом за октябрь волатильность биржевого курса доллара снизилась более чем вдвое по сравнению с сентябрем и составила 1,11%, евро немного возросла – до 1,78%, а российского рубля сократилась с 1,93 до 1,17%.

Повышение цен на нефть до 55–60 USD за баррель не повлекло существенного укрепления российского рубля и мало отразилось на белорусском валютном рынке. Курс доллара за октябрь вырос с 1,9623 до 1,9722 USD/BYN, российского рубля – с 3,3854 до 3,4079 RUB/BYN, евро – снизился с 2,3141 до 2,2918 EUR/BYN, а курс корзины валют увеличился с 0,2618 до 0,2664. Таким образом, за 10 месяцев т.г. белорусский рубль ослабел к корзине валют на 5,11%, в т.ч. к доллару – на 0,7%, евро – на 12,07%, а к российскому рублю – на 5,05%. При этом ситуацию на валютном рынке определяют в большей степени не девальвационные ожидания, а иные факторы.

Так, субъекты хозяйствования – резиденты РБ за 10 месяцев купили на валютном рынке 15 460,2 млн. USD, а продали – 14 987,3 млн., в т.ч. в октябре – 1619,3 млн. и 1577,6 млн. USD. Всего же за 10 месяцев чистая покупка в этом сегменте достигла 473 млн. USD. Но за октябрь чистая покупка валюты составила 41,7 млн. USD, тогда как в сентябре наблюдалась чистая продажа 187,8 млн. Это выглядит несколько необычно, поскольку, как правило, в этот период наблюдается увеличение чистого пред­ложения валюты предприятиями в связи с необходимостью уплаты налогов за III квартал. Очевидно, на этот раз хватило рублевых запасов.

Обязательная продажа валюты составила за январь–октябрь т.г. 3706,9 млн. USD, в т.ч. в октябре – 229,6 млн. USD – на 43,1% меньше, чем месяцем ранее. Такой спад выглядит вполне ожидаемым, учитывая, что с 1 октября лимит обязательной продажи валюты снижен с 20 до 10%.

Структура основных целей покупки валюты субъектами хозяйствования на валютном рынке продолжает меняться. Так, в августе 34,7% СКВ приобреталась на погашение кредитов в иностранной валюте, на приобретение сырья и материалов – 18,1%, на оплату оборудования и комплектующих – 12,4%, на приобретение продуктов питания и сельхозпродукции – 6,9%, а на оплату за топливно-энергетические ресурсы – всего 5,7%.

Нерезиденты не преподнесли никаких сюрпризов. Они приобрели за 10 месяцев т.г. валюты всего на 143,8 млн. USD, а продали – 417,9 млн., в т.ч. в сентябре – на 31,5 млн. и 44,1 млн. USD. Таким образом, чистая продажа валюты в этом сегменте составила за октябрь 12,6 млн. USD, а с начала года – 274 млн. USD.

Поведение населения на валютном рынке тоже начинает меняться. По мере увеличения номинальных зарплат оно все менее охотно расстается с долларово-евровыми накоплениями. За 10 месяцев т.г. граждане купили валюты на 5188,6 млн. USD, а продали 6923,75 млн. (в т.ч. наличной валюты – 3950,1 млн. и 6055,6 млн. USD соответственно). В частности, в октябре физлица приобрели валюты на 598,1 млн. USD, а продали – на 745,9 млн., что на 4,9 и 4,1% меньше, чем в сентябре. Таким образом, чистая продажа наличной валюты за 10 месяцев т.г. составила 2105,5 млн. USD, а чистая покупка безналичной валюты – 370,4 млн. Всего же чистая продажа валюты населением достигла за январь–октябрь т.г. 1735,1 млн. USD, в т.ч. в сентябре – 147,7 млн. Таким образом, разрыв между объемами чистого предложения валюты населением и спросом субъектов хозяйствования существенно сократился.

В октябре укрепление доллара вновь сработало против инвестиционной при­влекательности рублевых вложений. Так, средние ставки по новым рублевым депозитам для физических и юридических лиц находились в диапазоне 5–10% годовых (т.е. 0,4–0,8% в месяц). Валютные вклады по-прежнему могли предложить доходность не более 2,4% годовых (до 0,2% в месяц). Таким образом, даже небольшое ослабление рубля при нынешних ставках удерживает эффективную доходность рублевых депозитов на отрицательном уровне: -0,22 – -0,18%.

За прошедшие 12 месяцев рубль ослабел к доллару на 3,6%, а самая высокая доходность принесла бы чистый эффект почти в 5 раз выше эквивалентного валютного депозита. Рублевый депозит за год принес его владельцу около 15–17% дохода, а валютный — 3,6% из-за курсовых колебаний и +3–4% за счет процентной ставки. Таким образом, доходность рублевых вкладов остается в 2,2 раза выше, чем валютных.

Автор публикации: Константин АЛЕХИН