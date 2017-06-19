Предоставление одноразовой субсидии на строительство жилья – процедура сложная

Постановление № 445 вступает в силу с 15 июля 2017 г.

Согласно Закону Республики Беларусь от 28 октября 2008 года «Об основах административных процедур», сложная и многоступенчатая административная процедура – это процедура, состоящая из нескольких самостоятельных этапов, в которых участвует заинтересованное лицо (заключение договора, получение заключений и согласований, включенных в перечни документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами в уполномоченные органы для осуществления административных процедур, приемка объектов в эксплуатацию и др.).



Утвержденный Постановлением № 445 перечень включает 32 административные процедуры, сообщает пресс-служба правительства. В их числе – принятие решений о переводе жилого помещения в нежилое, о сносе непригодного для проживания жилого помещения, о предоставлении одноразовой субсидии на строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения, об установлении опеки (попечительства) и назначении опекуна (попечителя), а также оказание услуг по газификации одноквартирного жилого дома с оказанием гражданину комплексной услуги газоснабжающей организацией, выдача свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности и другие.



Республиканским органам госуправления, проводящим государственную политику и осуществляющим государственное регулирование в определенной отрасли или сфере деятельности, поручено разработать и утвердить в пределах своей компетенции инструкции по совершению административных процедур, вошедших в данный перечень, обеспечив при этом четкий, прозрачный и максимально необременительный для граждан механизм их осуществления, установить промежуточные и предельные сроки их выполнения, исключить необоснованные требования.