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№65 (1972) от 26.08.2016

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№65 (1972) от 26.08.2016

26 августа 2016 года

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Вопрос-ответ

Предмет залога испарился

23.08.2016

Между сторонами заключен договор о залоге имущественного права (требования). Вправе ли залогодержатель требовать досрочного исполнения основного обязательства, исполнение которого обеспечено залогом права, если заложенное право прекратилось в связи с окончанием срока его действия?

Нет, не вправе.

В соответствии со ст. 315 ГК в силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.

Согласно п. 1 ст. 317 ГК предметом залога может быть всякое имущество, в т.ч. имущественные права (требования). Пунктом 2 ст. 3391 ГК определено, что срочное имущественное право (требование) может быть предметом залога только до окончания срока его...

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