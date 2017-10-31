Фондовый рынок
Право на выход: когда и зачем выкупаются акции
Среди прав, которыми обладают акционеры, одно из самых важных – возможность «проголосовать ногами» против действий руководства компании и основных собственников. Однако реализовать это право в условиях слабо развитого фондового рынка удается далеко не всегда. Желающих купить акции можно не найти, а продать их самому акционерному обществу можно только в случаях, разрешенных законодательством. Поэтому любые перемены в этой сфере очень важны для инвесторов.
В мировой практике компании нередко сами заинтересованы в выкупе собственных акций. Такая процедура (buy back) – распространенный способ поднять курс акций или остановить его падение. В свою очередь для инвесторов, занимающих «короткие позиции» (т.е. не готовых долго ждать получения дохода), выкуп акций эмитентом – едва ли не единственная надежда не потерять свои вложения.
В Беларуси выкуп акций по решению эмитента может производиться только на цели, перечисленные в ст. 77 Закона от 9.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах» (далее – Закон). Это последующая продажа либо безвозмездная передача государству, пропорциональное распределение среди акционеров, продажа инвестору на условиях, предусмотренных бизнес-планом АО, или аннулирование в случае принятия в соответствии с уставом решения об уменьшении уставного фонда общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и иные случаи, предусмотренные законодательными актами. На самом деле с экономической точки зрения это не цели, а процедуры. Истинные цели выкупа акций – поддержание их курса путем изъятия части акций с рынка, перераспределение и консолидация пакетов, избавление от «неудобных» миноритариев и т.п.
В перспективе круг целей, перечисленных в ст. 77 Закона, может расшириться. В проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам хозяйственных обществ» предлагается разрешить АО выкупать свои акции для «последующей передачи иностранному или международному юридическому лицу (организации, не являющейся юридическим лицом), эмитирующему иностранные депозитарные расписки, для продажи акций с использованием этих инструментов, а также для последующей продажи или безвозмездной передачи членам совета директоров (наблюдательного совета), исполнительного органа и иным работникам АО на условиях, предусмотренных локальными нормативными правовыми актами и (или) гражданско-правовыми договорами». Таким образом, планируется использовать выкуп акций для реализации норм Указа от 3.03.2016 № 84 «О вопросах эмиссии и обращения акций с использованием иностранных депозитарных расписок», а также планов поощрения топ-менеджеров путем наделения их акциями предприятий.
Выкуп акций обычно дает сигнал рынку, что руководство компании считает их недооцененными, или о том, что акции падают в цене. Поддержать интерес инвесторов может обещание повышенных дивидендов. Но обратный выкуп акций для эмитента часто удобнее и не накладывает на него чрезмерных обязательств – согласно ст. 77 Закона по выкупленным акциям дивиденды вообще не начисляются. К тому же компания сама заработает дополнительную прибыль, когда бумаги пойдут в рост.
Обратный выкуп акций имеет и другой финансовый эффект – он влечет уменьшение собственного капитала компании и ухудшение качества активов. Это важно для банков, имеющих жесткие требования по размеру нормативного капитала, а также для организаций, активно привлекающих кредиты, – структура их баланса вызывает повышенное внимание.
Если в перспективе курс акций не повысится, нереализованные в течение года бумаги придется аннулировать, а это негативный сигнал для рынка. Согласно ст. 77 Закона поступившие в распоряжение АО акции должны быть реализованы в соответствии с целью, определенной в решении общего собрания акционеров, в течение одного года, если иное не установлено уставом АО. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного фонда общества на сумму номинальных стоимостей выкупленных акций.
Кроме того, АО не вправе принимать решение о приобретении акций и приобретать акции до полной оплаты уставного фонда, если общество устойчиво неплатежеспособно или станет таковым в результате приобретения акций, если на момент приобретения акций стоимость чистых активов АО меньше суммы его уставного фонда и резервных фондов либо станет меньше их суммы в результате приобретения акций. Выкуп не допускается, если сумма номинальных стоимостей акций, находящихся в распоряжении АО, составит более 10% его уставного фонда, за исключением случая уменьшения этого фонда, а также до завершения выкупа акций АО по требованию его акционеров в соответствии со ст. 78 Закона.
ЗА РУБЕЖОМ на процедуры buy back и выплату промежуточных дивидендов тратятся довольно значительные суммы. Эти расходы оправданы, если того требуют интересы поддержания капитализации компании (произведение рыночной цены акций на их общее количество). Чем она выше, тем легче привлекать новые средства – в виде кредитов, выпуска облигаций или новых эмиссий акций. К тому же выкупленные бумаги со временем вернутся на рынок, принося АО дополнительный доход – если позволят обстоятельства. Труднее спасти капитализацию, когда на фондовом рынке происходит спад или он вообще не активен, как, к сожалению, происходит в Беларуси. К тому же у нас в ОАО с долей государства в любой момент может быть принято решение о конвертации долгов в акции, о слиянии с другими «государственными» АО и т.п. Это влечет мгновенное увеличение доли государства и «разводнение» пакетов акций остальных акционеров-частников. «Проголосовать ногами» против подобных действий миноритарии не могут, поскольку для таких случаев в 2015 г. в ст. 78 Закона была внесена поправка, согласно которой акционеры АО, созданных в процессе приватизации, более 50% акций которых принадлежит государству, не вправе требовать выкупа принадлежащих им акций в случае их реорганизации в форме присоединения к ним одного или нескольких юридических лиц.
В случае падения курса акций (если у них вообще есть котировка), их неликвидности или низких дивидендах требовать выкупа акций миноритарии тоже не вправе. В соответствии со ст. 78 Закона возможен выкуп по требованию акционеров только в случаях, когда те голосовали против политики, проводимой в обществе, или не участвовали в общем собрании, на котором были приняты не устраивающие их решения. Но таким путем можно выразить свой протест только против реорганизации АО, внесения в устав изменений и (или) дополнений, ограничивающих права акционеров, а также в случае совершения крупной сделки АО. При этом на выкуп акций по требованию акционеров также можно потратить сумму не более 10% стоимости чистых активов АО.
ПОЭТОМУ требовать у руководства АО «мало дивидендов, заберите акции, верните деньги» не получится. К тому же цена выкупа акций в случаях, установленных ст. 78 Закона, утверждается общим собранием акционеров, которое принимает решение, способное повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций, но не менее номинала, а в случае проведения независимой оценки – не менее оценочной стоимости. Но требовать независимой оценки за счет АО вправе только акционеры, владеющие в совокупности 2% и более голосующих акций. В противном случае ее придется проводить за свой счет. Правда, в проекте изменений в Закон предлагается уточнить сроки проведения независимой оценки стоимости акций, порядок составления списка акционеров, акции которых должны быть выкуплены АО по их требованию, предъявления, рассмотрения и отзыва таких требований. Но поскольку случаев, когда акционеры могут требовать выкупа акций немного, а финансовые возможности чаще всего ограничены, то такие поправки вряд ли заметно изменят корпоративные отношения на белорусских предприятиях.
Кстати, в случае выкупа акций по решению самого АО порядок формирования цены в законодательстве вообще не оговаривается. В ст. 77 Закона лишь упомянуто, что цена выкупа должна быть указана в решении общего собрания акционеров о приобретении обществом акций. Остается надеяться на рынок или помощь независимых оценщиков.
Автор публикации: Леонид ФРИДКИН