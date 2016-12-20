Правила жизни на CFOs территории

Одним из приоритетов реализации Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016–2020 годы значатся инвестиции – «как источник технологического обновления базовых и формирования новых инновационных отраслей экономики». К сожалению, пока статистика фиксирует более чем скромные данные о притоке капитала и его использовании. Это можно объяснять объективными макроэкономическими причинами, а можно попытаться честно оценить эффективность и компетентность своих усилий по поиску средств для предприятий. Здесь помогли бы мнения участников Форума финансовых директоров, проведенного в Минске на площадке CFOs Territory.

Причины некоторых ошибок, которые делают CFO при поиске инвестиций во время и после осуществления сделки, раскрыла глава представительства МФК в Беларуси Ольга Щербина. По ее словам, финдиректоры, выросшие из бухгалтеров, часто не знают, что в Беларуси работают офисы международных финансовых организаций, кредитующих местные предприятия. Почему-то эти структуры в представлении финдиректоров «рангом ниже» коммерческих банков. Другая ошибка – сроки. Иногда к МФК обращаются компании, которым средства нужны в течение 2 месяцев, не подозревая, что минимальный срок рассмотрения подобных запросов сделки – 6–7 месяцев. Кроме того, обращаясь к международным финансовым институтам, нужно не только опираться на показатели своей деятельности, но и представить отчетность по МСФО, вносить изменения в структуру управления, быть готовыми к заключению сделок по правилам английского права. Специалисты МФК убедились, что далеко не все компании способны принять такие требования. Поэтому им приходится кредитоваться в отечественных банках по более высоким ставкам. Кредитные истории свидетельствуют, что иные предприятия берут кредиты в банках под 12%, хотя могли бы получить заимствования вдвое дешевле, если бы потрудились выполнить требования МФК.

Кто в лес,

кто по кредит

Начиная поиск инвестиций, финдиректору нужно быть готовым к ответу на вопрос о перспективах компании через 7–10 лет, считает О. Щербина. От этого зависит, где нужно искать деньги: в банке или у финансового либо стратегического инвестора. Кроме того, приходится обсуждать неприятные темы вроде конфликтов компании и ее собственников с законом, потери крупных контрактов, падения продаж. Наличие подобных фактов не влечет обязательного отказа, объясняет О. Щербина. Понятно, что у многих белорусских компаний дела идут не лучшим образом. Поэтому рассматривается отчетность за последние 3–5 лет. И лучше не скрывать проблем ни на стадии рассмотрения заявки, ни после получения кредита. Напротив, МФК готово оценить открытость партнера и всячески ему помогать.

Попытка «забросить невод и поймать каких-то инвесторов» вряд ли сработает, уверен CFO «ONTEX» по России и СНГ Михаил Подлазов. Чтобы получить финансирование, нужно соответствующее обоснование и видение последствий. Например, при продаже доли в компании покупатель предложил вроде бы недорогое финансирование дружественного банка. Но его предоставление было обусловлено рядом ковенантов, при невыполнении которых акции забрал бы банк. Учитывая, что банк аффилирован с покупателем, новый акционер был прямо заинтересован в невыполнении обязательств. Будучи финансовым директором, М. Подлазов выступил категорически против подобного кредита и смог убедить акционеров искать средства в другом месте. Так что легкая доступность ресурсов – далеко не все. А если они на рынке исчерпаны, то нужно быть внимательным вдвойне.

Финдиректор vs инвестор

Важную роль в работе финдиректора играет умение строить отношения с портфельными и стратегическими ин­весторами. Это особенно ценно, если компания ощущает потребность в рос­те, считает замдиректора по финансам и экономике АО «Росэлектроника» Любовь Александрова. «Я занималась покупками в «Юнимилк»: просматривала заводы, готовила сделки. Пер­вая задача, которая передо мной стояла, – понизить стоимость приобретаемой компании. Тут нужно подходить прагматично. Не всегда стоимостная оценка приобретаемой доли или компании играет решающую роль. Это только один из факторов, – рассказала Л. Александрова. – В штате нужен специалист по интеграции поглощаемой компании. Это требует и дополнительного финансирования, и решительных действий, иначе можно совершить неудачную сделку, которая погубит ваш бизнес».

Если же рост состоялся и приходит портфельный инвестор, то нужно помнить – ему нужна только прибыль. Между тем в последние 4 года рынок ухудшился, интересных объектов для инвестирования мало, стабильных биз­несов почти нет. Поэтому деньги нередко даются под более-менее внятный менеджмент, стратегию, отчетность по МСФО, считает Л. Александрова. При этом портфельным инвесторам может понадобиться совсем иная информация, чем руководству предприятия. Например, они могут позвонить в час ночи (просто потому, что в Лондоне еще рабочий день) и затребовать данные о динамике EBIDTA на текущий и следующие годы. Если же к портфельному инвестору добавляется стратегический, то у него другие требования и запросы. Ведь речь пойдет о покупке компании. «Хорошо продаться – это особое искусство подготовить отчетность, – предупреждает Л. Александрова. – Нужно услышать желания другой стороны и пред­ставить всю необходимую информацию о будущем компании». Если покупка состоялась, финдиректору приходится выбирать: продолжать карьерный путь или открывать собственный бизнес. Дело в том, что стратегический инвестор «меняет личность CFO». К этому нужно относиться прагматично, как к очередному этапу своей карьеры.

Испытание на разрыв

Рассматривая заявки на кредиты, банки сегодня хотят видеть поручительство бенефициарного собственника, рассказал заместитель председателя правления ЗАО «МТБанк» Александр Титов. Кроме того, важную роль играют показатели, получаемые из отчетности: размер чистых активов и собственного капитала, рентабельность, ликвидность, динамика выручки, кредиторской и дебиторской задолженности. Как ни странно, некоторые компании уделяют мало внимания борьбе с просроченной дебиторской и кредиторской задолженностью. Нужно активно договариваться с партнерами, в т.ч. с банком, чтобы вовремя реструктуризовать свои обязательства и сохранить положительную кредитную историю. Еще один важный фактор – залоговое обеспечение. Если раньше для этого в основном использовалась недвижимость, то теперь ее привлекательность значительно упала, вместе с ценами. Поэтому, обращаясь за кредитом, нужно ждать, что банки предложат больший дисконт к стоимости закладываемого имущества.

МТБанк проанализировал стратегические проблемы клиентов при принятии решений о финансировании. Часто они связаны с реализацией долгосрочных инвестпроектов, которые начинаются при наличии 50–70% необходимых средств. Остальное компания надеется получить по мере поступления будущих доходов. Но если деньги не приходят, остается просить у банка короткие ресурсы или возобновляемые линии, забирать средства из оборотного капитала. В конечном итоге проект оказывается в 1,5 раза дороже, окупаемость – на столько же дольше, а платежеспособность и остальные показатели компании существенно ухудшаются.

Вторая ошибка – чересчур оптимистичные подходы к планированию и развитию. Например, нередко планируется рост бизнеса и выручки в 1,5–1,6 раза в течение года. Такие параметры можно продисконтировать, но когда это реальные убеждения соб­ственника, это печально, считает А. Титов. Еще одной причиной проблем банкир назвал наращивание «пирамиды» дол­гов. Многие компании развивают новый бизнес, не завершая старый. Эта стратегия бывает успешной, но достаточно опасной. А потому банкиры не рекомендуют двигаться в таком направлении, настаивая на собственном участии владельцев в бизнесе.

Среди других причин – несопоставимость сроков оборачиваемости заемных ресурсов и оборотных активов при финансировании текущей деятельности. Работа с партнерами требует 30–­90 дней отсрочки платежа. И когда сроки оплаты затягиваются – возникает кассовый разрыв. Поэтому нужно синхронизировать денежные потоки, чтобы вовремя получать финансирование.

Автор публикации: Оксана КУЗНЕЦОВА