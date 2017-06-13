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№43 (2050) от 13.06.2017

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№43 (2050) от 13.06.2017

15 июня 2017 года

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Консультации

Правила внутреннего трудового распорядка

13.06.2017

При приеме на работу наниматель должен ознакомить работника под роспись с документами, регламентирующими внутренний трудовой распорядок (ст. 54 ТК). Составить и утвердить правила внутреннего трудового распорядка (ПВТР) – обязанность нанимателя любой организации, независимо от формы собственности, численности сотрудников, вида деятельности.

Четко установленные правила помогают поддерживать трудовую и исполнительскую дисциплину, решать трудовые споры. За отсутствие ПВТР должностное лицо нанимател может быть привлечено к административной ответственности в виде штрафа (ч. 4 ст. 9.19 КоАП). Организация составляет и утверждает ПВТР на основании Типовых правил внутреннего трудового распорядка, утв. постановлением Минтруда от 5.04.2000 № 46 (далее – Типовые правила).

Процесс включает следующие этапы:

– разработка ПВТР;

– согласование с профсоюзом (при его наличии в организации);

– утверждение нанимателем; ознакомление работников под роспись;

– размещение в доступном для обозрения работниками месте. ПВТР должны...

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