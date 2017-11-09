Правила союзного нефтяного рынка

Страны Евразийского экономического союза подготовили программу создания общих рынков нефти и нефтепродуктов к 2025 году, предусматривающую применение единых правил биржевых торгов, недискриминационного доступа к системам транспортировки нефти и нефтепродуктов и одинаковых принципов формирования тарифов на транспортировку по магистральным трубопроводам.

Программа, разработанная консалтинговой компанией RPI, на прошлой неделе прошла согласование межправительственного совета Евразийской экономической комиссии. Она предполагает, что страны союза к 2025 году сформируют механизмы эффективного использования рыночных инструментов ценообразования и развития биржевых торгов нефтью и нефтепродуктами. По итогам выполнения программы должны быть созданы условия для недискриминационного доступа участников ЕАЭС на общие рынки нефти и нефтепродуктов, устранены таможенные пошлины и другие налоги и сборы для общего рынка, изъяты количественные и другие ограничения при поставках.

Тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов должны будут формироваться по единым принципам. Долгосрочная транспортировка нефти должна быть гарантированной при наличии технических возможностей трубопроводных систем. Страны члены союза должны обмениваться статистикой по добыче, транспортировке, переработке, поставке и потреблении нефти и нефтепродуктов.

Программе предусматривает разработку порядка перепродажи нефти и нефтепродуктов в третьи страны, исключающего наличие преимуществ из-за разницы ставок пошлин стран-участниц союза. Также должны быть разработаны общие правила биржевых торгов нефтью и нефтепродуктами, принципы рыночного ценообразования и механизмы мониторинга состояния рынка.

В рамках общих рынков будут формироваться единое биржевое пространство, прозрачные биржевые и внебиржевые ценовые индикаторы, будет обеспечен недискриминационный доступ компаний к биржевым торгам нефтью и нефтепродуктами, а также определен механизм исполнения сделок, совершенных в рамках единого биржевого пространства. Основные принципы работы таких бирж должны включать требования для получения лицензии оператора биржевых торгов, принципы безопасности систем расчетов и функциональной совместимости операторов биржевых торгов; механизмы взаиморасчетов и клиринга в рамках единого биржевого пространства; необходимость регистрации договоров на внебиржевом рынке; принципы участия компаний одних государств-членов союза на биржевых площадках других государств-членов союза, принципы формирования ценовых индикаторов на общих рынках ЕАЭС и их взаимного учета в рамках единого биржевого пространства. При этом допускается возможность создания пилотных проектов по отработке биржевых торгов. Пока неясно, как будет проходить процесс отказа от государственного регулирования цен на нефтепродукты в Беларуси, где оно сохраняется, в отличие от остальных стран союза.

Предполагается, что в 2018–2021 гг. будет гармонизировано законодательство стран – участниц ЕАЭС, в 2021–2024 гг. появятся правила доступа к системам транспортировки нефти, торговли и биржевых торгов нефти и нефтепродуктами. В 2024 г. должен быть принят международный договор о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов.

Автор публикации: Кирилл ПРУДНИКОВ