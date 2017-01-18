Минтруда и соцзащиты объявило общественное обсуждение проекта Национального плана действий по реализации Конвенции о правах инвалидов в Республике Беларусь, которую страна ратифицировала в конце 2016 года.

По итогам 2016 г. на учете в органах занятости состояло 554,9 тыс. инвалидов (около 6% от численности населения страны). Общая численность инвалидов в 2016 г. увеличилась по сравнению с предшествующим годом на 5,4 тыс. человек.

Статус и правовое положение инвалидов в Беларуси регулируются Конституцией и рядом общих и специальных актов законодательства. В частности, законодательство предусматривает меры по реабилитации и медобслуживанию инвалидов; господдержке жестового языка и информационном обеспечении инвалидов; воспитанию, образованию и профподготовке; осуществлению гарантий прав инвалидов в сфере труда; созданию условий для беспрепятственного доступа к социальной инфраструктуре; оказанию социальной поддержки; созданию и деятельности общественных объединений инвалидов.

Вместе с тем, для осуществления в полной мере положений Конвенции о правах инвалидов, необходимо совершенствовать национальное законодательство, а также условия для участия инвалидов во всех сферах жизнедеятельности общества.

Проект Национального плана действий по реализации Конвенции о правах инвалидов в Республике Беларусь подготовил НИИ труда Минтруда и соцзащиты. Стратегическая цель Национального плана – обеспечить правовые, организационные и институциональные условия для реализации прав инвалидов в Беларуси.

Проектом предусмотрена реализация ряда новых для республики мер. Например, планируется введение новых понятий, таких как «абилитация», «разумное приспособление», «универсальный дизайн». В рамках обеспечения равенства и защиты от дискриминации по признаку инвалидности предусмотрены, в том числе, меры по правовому регулированию вопросов равенства и недискриминации инвалидов, включая императивный запрет дискриминации по признаку инвалидности. В целях расширения доступности среды предложены меры по разработке и внедрению в национальное законодательство механизма предоставления различным категориям инвалидов ситуационной помощи и другие меры.

Предложения и замечания можно отправлять до 14 февраля 2017 г. на электронный адрес: OSZ@mintrud.by с пометкой «О подготовке проекта Национального плана действий по реализации Конвенции о правах инвалидов».

Автор публикации: Елена Петрошевич