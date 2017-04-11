Пособия по временной нетрудоспособности и беременности и родам: есть изменения

При назначении пособий по случаям временной нетрудоспособности и беременности и родов с 24 марта т.г. следует руководствоваться новыми нормами.

Постановлением Совмина от 21.03.2017 № 209 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь» (далее – постановление № 209) внесены изменения и дополнения в некоторые пункты Положения о порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, утв. постановлением Совмина от 28.06.2013 № 569 (далее – Положение).

Пункт 21 Положения

Согласно новой редакции ч. 2 п. 21 Положения в случае переподчинения, реорганизации, смены собственника имущества плательщика обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь (далее – плательщик), перев...