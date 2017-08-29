Последний срок для кассы

Инспекция МНС сообщает, что постановлением Совета Министров и Национального банка Республики Беларусь от 6.07.2011 № 924/16 (в ред. постановления от 31.07.2017 № 571/9 (далее – постановление № 571/9) определены сроки подключения кассового оборудования к системе контроля кассового оборудования (далее – СККО). Эти сроки являются предельными и больше переноситься не будут.

У субъектов хозяйствования обязанность осуществлять прием наличных денежных средств и (или) банковских платежных карточек с применением кассового оборудования с установленным средством контроля налоговых органов (далее – СКНО), возникает:

– юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими продажу товаров в торговом объекте с торговой площадью 650 м2 и более, при наличии гражданско-правового договора с РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» (далее – РУП «ИИЦ») на установку, обслуживание, снятие СКНО, – с 1 марта 2018 г.;

– юридическими лицами – с 1 февраля 2018 г. в городах областного подчинения и г. Минске;

– индивидуальными предпринимателями – с 1 декабря 2018 г. в городах областного подчинения и г. Минске.

На сайте РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» (далее – РУП ИИЦ), МНС до 1.09.2017 г. будут размещены графики, предусматривающие сроки подключения конкретных единиц кассового оборудования к СККО и обязанность субъекта хозяйствования предоставить кассовое оборудование обеспечивающее возможность установки СКНО и функционирования с СККО.

При этом обращаем внимание, что субъектам хозяйствования необходимо заблаговременно провести работы по доработке кассового оборудования для обеспечения возможности установки СКНО и подключению к СККО, в связи с чем необходимо заключить договора с производителями (поставщиками) кассового оборудования и контролировать ход выполнения этих работ, либо приобрести новое кассовое оборудование, обеспечивающее подключение к СККО.

В случае необеспечения готовности кассового оборудования к подключению к СККО в сроки, установленные РУП ИИЦ в графиках, данное кассовое оборудование РУП ИИЦ будет подключать в последнюю очередь.

Субъекты хозяйствования, не обеспечившие подключение своего кассового оборудования к СККО в установленные сроки, будут вынуждены либо прекратить свою деятельность, либо в случае использования кассового оборудования без СКНО после истечения установленных сроков будут нести административную ответственность.

Кассовое оборудование с установленными СКНО подлежит снятию с регистрации в налоговом органе.