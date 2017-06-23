Последний смотр обещаний

На заседании президиума Совета Министров 20 июня рассмотрены результаты работы по упрощению условий для осуществления предпринимательской деятельности и исключению излишних требований, предъявляемых к бизнесу.

Рабочая группа под руководством главы Администрации Президента полгода искала подходы к оптимизации регуляторных требований к осуществлению предпринимательской и контрольной деятельности. В результате появился пакет проектов декретов и указов, на­правленных на раскрепощение деловой инициативы в различных сферах: от общих правил, контроля и лицензирования до дополнительных мер по стимулированию развития торговли, общепита, агроэкотуризма, ремесленной деятельности и т.д. Было организовано общественное обсуждение этих проектов.

На заседании президиума Совмина основное внимание было уделено главному из этих документов: проекту декрета «О развитии предпринимательства и исключении излишних требований, предъявляемых к бизнесу». Власти надеются, что этот документ кардинально из­менит механизмы взаимодействия государства и бизнеса.

Основная задача проекта декрета – оставить минимально необходимый набор регулирующих норм прямого действия. Остальные нормы будут носить рекомендательный характер. В частности, проект декрета предполагает уведомительный порядок осуществления отдельных наиболее распространенных видов экономической деятельности, в т.ч. бытовых, туристических, социальных услуг, торговли и общественного питания, перевозок пассажиров и багажа в нерегулярном сообщении, производство сельхозпродукции, стройматериалов и т.п. По данным Минэкономики, порядка 95% мелкого и среднего бизнеса сосредоточено именно в этих сферах. Предполагается, что для занятия данными видами деятельности достаточно будет подать уведомление в исполком через «одно окно» или с помощью единого портала электронных услуг и на следующий день – приступать к работе.

В проекте предлагается оп­ределить общие требования к размещению, устройству, оборудованию и содержанию капитальных строений. При этом из действующих сегодня 586 пунктов правил пожарной безопасности, 7 приложений и 13 таблиц в проект декрета попали только 58 пунктов, а из 1100 пунктов, содержащихся в 14 документах, регламентирующих санитарные требования, – 95 пунктов. Правда, премьер-­министр не уточнил, сократятся ли сами пожарные и санитарные требования или они просто по-новому скомпонованы путем укрупнения пунктов.

Обещается максимально уп­разднить административные барьеры, связанные со слож­ными и долгими процедурами получения справок, согласований и иных видов разрешительной документации. В частности, предлагается отказаться от оформления путевых листов при выполнении автомобильных перевозок (за исключением осуществляемых в регулярном сообщении). Заметим, при этом никто не обещает отменить требования по оформлению первичными учет­ными документами списание горюче-­смазочных материалов и другие хозяйственные операции, связанные с эксплуатацией ав­тотранспорта.

В строительстве планируется значительно упростить порядок ввода объектов в эксплуатацию. Вместо согласования органов МЧС, санитарных служб и иных инстанций субъекту хозяйствования теперь будет достаточно подать заявление с приложением необходимого комп­лекта документов в исполком в службу «одно окно». Там оно в течение месяца в рамках выполнения одной слож­ной административной процедуры пройдет все стадии согласования, по результатам которых будет принято решение, пообещал пре­мь­ер-министр.

Одно из основных обещаний: мораторий на введение новых налогов и повышение налоговых ставок в 2018–2020 гг. Но минимизация вмешательства государства в деятельность субъектов хозяйствования и предоставление большей свободы бизнесу предполагают принятие им на себя ответственности за качество и безопасность своих товаров и услуг, предупредил глава правительства.

Другой документ – проект указа о сокращении лицензируемых видов деятельности и их составляющих. Предложено от­метить лицензирование ад­вокатской деятельности и оказания юридических услуг, оказания психологической помощи, полиграфии и некоторых других. Правда, многие из этих видов деятельности тесно увязаны с вопросами обеспечения безопасности, жизни и здоровья населения, так что в правительстве еще собираются выяснять, какое решение принять, чтобы не ухудшить ситуацию и принести пользу экономике.

Также на заседании обсуждался проект указа «О создании благоприятных условий для развития торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения», раз­работанный Министерством ан­тимонопольного регулирования и торговли. В нем пред­лагается ряд мер, при­званных стимулировать, в т.ч. с помощью налоговых льгот, приход торгового бизнеса в населенные пункты с численностью до 20 тыс. человек. Здесь, по-видимому, тоже есть нерешенные спорные моменты.

Ближе всех к «финишу» проект указа «О налоговом кон­сультировании». Его разработчики верят, что введение такого института в Беларуси необходимо, особенно для развития малого бизнеса, который «в силу своей специфики зачастую остро нуждается в дополнительном профессиональном консультировании для защиты своих интересов».

Автор публикации: Вадим ЛЕБЕДЕВ