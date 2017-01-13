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№3 (2010) от 13.01.2017

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№3 (2010) от 13.01.2017

13 января 2017 года

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Консультации

Пошлина акцизу не товарищ

13.01.2017
Пошлина акцизу не товарищ

По вопросу замены государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении на акциз МНС разъясняет следующее:

В соответствии со ст. 6 НК пошлиной признается обязательный платеж в бюджет, взимаемый с организаций и физических лиц, как правило, в виде одного из условий совершения в отношении их государственным органом или уполномоченной организацией юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав.

С 1 января 2014 г. государственная пошлина уплачивается за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

В п. 112 приложения 22 к НК ставки государственной пошлины установлены по категориям плательщиков (физические лица или организации) в базовых величинах с их дифференциацией в зависимости от вида транспортного средства, а также в зависимос...

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