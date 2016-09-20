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№72 (1979) от 20.09.2016

19 сентября 2016 года

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Фондовый рынок
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Порядок регистрации ценных бумаг:
новые процедуры и сроки

20.09.2016

Внесены изменения в нормативные документы, регулирующие вопросы регистрации выпусков акций и облигаций. Соответствующие решения закреплены в постановлении Совмина от 9.09.2016 № 711.

В частности, дополнено Положение о представителях государства в органах управления хозяйственных обществ, акции которых принадлежат Республике Беларусь либо административно-территориальным единицам, утв. постановлением Совмина от 16.05.2008 № 694. Теперь позиция представителя государства в органах управления ОАО по вопросам эмиссии акций дополнительного выпуска и увеличения уставного фонда за счет инвестиций, поступающих от размещения акций дополнительного выпуска с использованием иностранных депозитарных расписок, либо приобретения акций у акционеров в целях последующей их передачи эмитенту иностранных депозитарных расписок для продажи с использованием этого механизма, будет определяться Президентом РБ.

Внесены изменения в единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями, утв. постановлением Совмина от 17.02.2012 № 156 (далее – перечень). В частности, страховым компаниям придется согласовывать с Минфином индивидуальные правила образования страховых резервов в течение 30 дней.

Наименования документов, представляемых для осуществления административных процедур, связанных с эмиссией ценных бумаг, в перечне приведены в соответствие с действующими нормами законов «О рынке ценных бумаг» и «О хозяйственных обществах» с учетом особенностей, установленных законодательством для хозяйственных обществ, состоящих из одного участника.

Также установлены особенности осуществления государственной регистрации дополнительного выпуска акций, размещение которых осуществляется с использованием иностранных депозитарных расписок, включая порядок присвоения временного государственного регистрационного номера дополнительному выпуску таких акций и его аннулирования. Для такой регистрации следует представить в Минфин через его территориальные органы, Департамент по ценным бумагам Минфина заявление, решение о выпуске (дополнительном выпуске) акций – в трех экземплярах на бумажном носителе, а также в одном экземпляре на цифровом (магнитном) носителе либо в виде электронного документа. Кроме того, представляется документ, подтверждающий уплату госпошлины, которая составляет 0,2% объема выпуска (дополнительного выпуска) акций, но не более 300 базовых величин (БВ) – за госрегистрацию выпуска (дополнительного выпуска) акций акционерного общества. Для АО, созданного путем реорганизации другого лица, АО, к которому присоединено другое юридическое лицо, госпошлина составит 0,2%, но не более 30 БВ, в случае увеличения уставного фонда за счет собственного капитала АО – 10 БВ. Госрегистрация акций АО, выпускаемых в ходе разгосударствления и приватизации или предназначенных для передачи государству, осуществляется беспошлинно.

При этом срок регистрации в общем случае составит 15 дней, а в случае направления запроса в другие государственные органы и организации – 30 дней.

Для госрегистрации дополнительного выпуска акций, размещенных с использованием иностранных депозитарных расписок, с одновременным аннулированием временного государственного регистрационного номера должны представляться заявление, копия протокола (выписка) общего собрания акционеров (в АО, состоящем из одного участника, – копия его письменного решения), утвердившего результаты размещения таких акций и принявшего решения о внесении изменений в решение о дополнительном выпуске акций (в части количества акций и суммы их номинальных стоимостей в соответствии с результатами размещения акций), о внесении изменений в устав эмитента акций, связанных с увеличением его уставного фонда.

Расширен перечень документов, необходимых для государственной регистрации в Государственном реестре ценных бумаг выпуска жилищных облигаций.

Для государственной регистрации выпуска облигаций, помимо заявления, следует представить ряд документов в трех экземплярах на бумажном носителе, а также в одном экземпляре на цифровом (магнитном) носителе либо в виде электронного документа – решение о выпуске, проспект эмиссии, краткую информацию об эмиссии (для госрегистрации выпуска облигаций, размещаемых путем открытой продажи). Также должны представляться документы, подтверждающие наличие обеспечения исполнения обязательств эмитента облигаций (если оно требуется в соответствии с законодательством), бухгалтерская и (или) финансовая отчетность эмитента за последние отчетные год и квартал, предшествующие кварталу, в котором принято решение о выпуске облигаций (за исключением случаев, установленных Президентом РБ), расчет коэффициентов текущей ликвидности и обеспеченности собственными оборотными средствами. Оплата составит 35 БВ за каждый выпуск облигаций.

Единый перечень дополнен административной процедурой по квалификации эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов в качестве ценных бумаг на территории Беларуси. Также установлены особенности регистрации проспекта эмиссии таких ценных бумаг. В частности, нерезиденту придется предъявить копию проспекта эмиссии либо документа, заменяющего его в соответствии с законодательством иностранного государства, а также документ организации, являющейся членом либо партнером Ассоциации национальных нумерующих агентств, которым подтверждается присвоение (наличие присвоенных) иностранным ценным бумагам кодов ISIN и CFI, а в случае, если такая организация предоставляет доступ к информации о присвоенных кодах ISIN и CFI на своем сайте в Интернете, – распечатку такой информации с переводом на белорусский или русский язык (верность перевода или подлинность подписи переводчика должна быть засвидетельствована нотариально)

Кроме того, с 10 до 5 дней сокращен срок регистрации выпуска биржевых облигаций, что, по мнению авторов постановления, должно способствовать повышению привлекательности этих ценных бумаг как эффективного инструмента для оперативного привлечения инвестиций.

Отдел финансов «ЭГ»

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