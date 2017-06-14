Минтруда и соцзащиты разъяснило порядок индексации доходов населения за май 2017 г.

В соответствии с Законом «Об индексации денежных доходов населения с учетом инфляции» индексация представляет собой корректировку величины не имеющих единовременного характера доходов физических лиц из бюджетных источников в целях частичного возмещения потерь, вызванных инфляцией, и производится в случае превышения пятипроцентного порога индексом потребительских цен, исчисленным нарастающим итогом с момента их предыдущей индексации (пересмотра размеров доходов).

По информации Национального статистического комитета индекс потребительских цен за май 2017 г. к апрелю 2017 г. составил 100,3%.

Индекс потребительских цен за май 2017 г. не превысил пятипроцентного порога к январю 2017 г. – месяцу пересмотра:

денежных доходов (заработной платы, государственных стипендий обучающимся, стипендий клиническим ординаторам, стипендий работникам, направленным на повышение квалификации, переподготовку, стажировку в очной (дневной) форме обучения в другой населенный пункт), получаемых из бюджетных источников;

заработной платы государственных служащих и приравненных к ним лиц; денежного довольствия военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава; денежного довольствия военнослужащих срочной военной службы, суворовцев, воспитанников воинских частей, курсантов военных учебных заведений;

установленных от базовой величины пособий по безработице и стипендий гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органа по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета.

В связи с этим указанные виды доходов за май 2017 г. не индексируются.

Минимальная заработная плата, установленная с 1 января 2017 г. в размере 265 рублей постановлением Совмина от 27.12.2016 № 1080, за май 2017 г. также не индексируется.

Населению, получающему доходы на территории Республики Беларусь из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).

Справочно. Денежные доходы населения за май 2017 г., подлежащие индексации в порядке, установленном законодательством, индексируются в пределах 183 рублей 82 копеек – 100 процентов утвержденного бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего на момент индексации (Указ Президента Республики Беларусь от 28 января 2006 г. № 55 «О нормативе индексации денежных доходов населения с учетом инфляции»).

О размере удержания с нанимателей средств для обеспечения своевременной выплаты заработной платы

В соответствии с Указом Президента от 27 ноября 1995 г. № 483 «Об обеспечении своевременной выплаты заработной платы» с нанимателей, имеющих задолженность по выплате заработной платы, в бесспорном порядке удерживаются суммы, соответствующие 1,5 размера бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения, скорректированного в период между утверждениями его размеров на индекс потребительских цен на каждого работника с учетом коэффициентов повышения тарифных ставок рабочих по технологическим видам работ, производствам и отраслям экономики исходя из списочной численности работников, и размеру оплаты отпусков, выплаты обязательных страховых взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование на эти суммы в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, выходных пособий, алиментов, пособий по государственному социальному страхованию, а также подоходный налог, исчисленный из сумм, удерживаемых в бесспорном порядке и подлежащих налогообложению.

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, индекс потребительских цен за май 2017 г. к апрелю 2017 г. составил 100,3 процента. Бюджет прожиточного минимума для трудоспособного населения, скорректированный на индекс потребительских цен за май 2017 г., составляет 206 рублей 40 копеек (205 рублей 78 копеек х 100,3 / 100), 1,5 размера бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения, скорректированного на индекс потребительских цен, – 309 рублей 60 копеек (206 рублей 40 копеек х 1,5).

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