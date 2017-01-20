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№5 (2012) от 20.01.2017

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№5 (2012) от 20.01.2017

20 января 2017 года

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Вопрос-ответ

Поручительство возможно

20.01.2017

Может ли исполнение обязательства, возникшего не из договора (например, возврат неосновательного денежного обогащения), быть обеспечено поручительством?

Да, может.

В соответствии с п. 2 ст. 288 ГК обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда, неосновательного обогащения и из иных оснований, указанных в ГК и других актах законодательства.

Согласно п. 1 ст. 341 ГК по договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части. При неисполнении или ненадлежащем исполнении дол­жником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законодательством или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя (п. 1 ст. 343 ГК). Договор поручитель...

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