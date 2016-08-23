Поручитель может возражать

Вправе ли поручитель не исполнять обязательство кредитору, мотивируя свою позицию тем, что кредитор не исполнил встречной обязанности перед должником?

Между сторонами заключен договор поручительства (ответственность поручителя – солидарная). В связи с неисполнением обеспечиваемого обязательства должником кредитор предъявил требование к поручителю.

Да, вправе.

В соответствии с п. 1 ст. 341 ГК по договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части.

По общему правилу, установленному п. 1 ст. 343 ГК, при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно.

Согласно п. 1 ст. 344 ГК поручитель вправе выдвигать против требования кредитора возражения, которые мог бы представить должник, если иное не вытекает из договора поручительства. Поручитель не теряет права на эти возражения даже в том случае, если должник от них отказался или п...