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№65 (1972) от 26.08.2016

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№65 (1972) от 26.08.2016

26 августа 2016 года

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Вопрос-ответ

Поручитель может возражать

23.08.2016

Между сторонами заключен договор поручительства (ответственность поручителя – солидарная). В связи с неисполнением обеспечиваемого обязательства должником кредитор предъявил требование к поручителю.

Вправе ли поручитель не исполнять обязательство кредитору, мотивируя свою позицию тем, что кредитор не исполнил встречной обязанности перед должником?

Да, вправе.

В соответствии с п. 1 ст. 341 ГК по договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части.

По общему правилу, установленному п. 1 ст. 343 ГК, при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно.

Согласно п. 1 ст. 344 ГК поручитель вправе выдвигать против требования кредитора возражения, которые мог бы представить должник, если иное не вытекает из договора поручительства. Поручитель не теряет права на эти возражения даже в том случае, если должник от них отказался или п...

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