Поручение дополнительной работы при сокращении штата

Наниматель сократил штатную единицу грузчика и намеревается внести обязанности грузчика в рабочую инструкцию водителя автомобиля.

1. Может ли водитель автомобиля выполнять трудовые обязанности грузчика, учитывая то, что они не предусмотрены тарифно-квалификационной характеристикой водителя автомобиля?

2. Является ли возложение на водителя автомобиля обязанностей грузчика совмещением профессий?

3. Требуется ли согласие водителя автомобиля на возложение на него обязанностей грузчика?

4. Может ли водитель автомобиля в случае отказа от обязанностей грузчика быть уволен по п. 5 ч. 2 ст. 35 ТК в связи с отказом от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда?

1. Да, может. Согласно ч. 2 п. 27 Общих положений Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТ...