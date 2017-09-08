Консультации
Пора вспомнить об упаковке
Многие отечественные производители не обратили внимания на те изменения, которые произошли в законодательстве Евразийского союза в части упаковки товаров.
Без упаковки товар не продашь
Ограничения на упаковку и укупорочные средства (далее – упаковка) установлены техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011), утв. Решением КТС от 16.08.2011 № 769 (далее – техрегламент). Техрегламент разработан в соответствии с Соглашением о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации от 18.11.2010 г. и устанавливает обязательные для применения на территории ЕАЭС требования к упаковке, а также к ее хранению, транспортированию и утилизации. При этом далеко не все заметили, что в техрегламент внесены изменения, принятые Решением Совета ЕЭК от 1...
Автор публикации: Александр БОРИСОВ
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