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№67 (2074) от 08.09.2017

08 сентября 2017 года

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Консультации

Пора вспомнить об упаковке

08.09.2017

Многие отечественные производители не обратили внимания на те изменения, которые произошли в законодательстве Евразийского союза в части упаковки товаров.

Без упаковки товар не продашь

Ограничения на упаковку и укупорочные средства (далее – упаковка) установлены техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011), утв. Решением КТС от 16.08.2011 № 769 (далее – техрегламент). Техрегламент разработан в соответствии с Соглашением о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации от 18.11.2010 г. и устанавливает обязательные для применения на территории ЕАЭС требования к упаковке, а также к ее хранению, транспортированию и утилизации. При этом далеко не все заметили, что в техрегламент внесены изменения, принятые Решением Совета ЕЭК от 1...

Автор публикации: Александр БОРИСОВ

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Содержание «Экономической газеты» N 67 за 8 сентября 2017 года
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