Пора вспомнить об упаковке

Без упаковки товар не продашь

Ограничения на упаковку и укупорочные средства (далее – упаковка) установлены техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011), утв. Решением КТС от 16.08.2011 № 769 (далее – техрегламент). Техрегламент разработан в соответствии с Соглашением о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации от 18.11.2010 г. и устанавливает обязательные для применения на территории ЕАЭС требования к упаковке, а также к ее хранению, транспортированию и утилизации. При этом далеко не все заметили, что в техрегламент внесены изменения, принятые Решением Совета ЕЭК от 1...

Автор публикации: Александр БОРИСОВ