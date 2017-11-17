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№86 (2093) от 17.11.2017

17 ноября 2017 года

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Пора подумать о пожарной безопасности

17.11.2017
Пора подумать о пожарной безопасности

В связи с наступившими холодами МЧС напоминает о необходимости обратить внимание на состояние и исправность печного, газового и электрического отопительного оборудования. Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых и нагревательных приборов – одна из основных причин пожаров в жилье. Особенно это актуально в холодное время, когда людям приходится чаще ими пользоваться.

При эксплуатации электрического оборудования ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– использовать неисправные электроприборы, а также приборы с поврежденной изоляцией;

– оставлять включенные в сеть электронагревательные приборы без присмотра;

– одновременно включать несколько мощных электроприборов, так как это может привести к перегрузке электросети и возгоранию.

При эксплуатации газового оборудования ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– зажигать газовые приборы без проверки тяги в дымоходе;

– допускать использование газового оборудования детьми и лицами, не знакомыми с правилами безопасности при его использовании;

– открывать газовые краны, пока не зажжена спичка или не включен ручной запальник;

– сушить белье над газовой плитой, включать газ, чтобы нагреть воздух в помещении;

– при появлении запаха газа в квартире включать или выключать электрические приборы и освещение, зажигать спички, пользоваться газовым оборудованием.

При эксплуатации печного отопления ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;

– эксплуатировать печь или камин без предтопочного листа размерами 50 х 70 см, а также размещать на нем топливо, другие горючие вещества и материалы;

– применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

– сушить одежду, дрова и другие материалы на печах и возле них;

– топить печи с открытой дверцей и перекаливать их.

При возникновении пожара немедленно сообщите об этом в службу спасения по тел. 101 или 112.

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Содержание "Экономической газеты" N 86 за 17 ноября 2017 года
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