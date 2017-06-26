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№46 (2053) от 23.06.2017

26 июня 2017 года

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Поправки в Закон о защите прав потребителей рассмотрят депутаты Палаты представителей перед закрытием очередной сессии

26.06.2017
Поправки в Закон о защите прав потребителей рассмотрят депутаты Палаты представителей перед закрытием очередной сессии

Вторая сессия Палаты представителей шестого созыва 26 июня завершает свою работу. В ходе заключительного заседания депутатскому корпусу предстоит рассмотреть в первом чтении изменения в Закон «О защите прав потребителей», поправки в некоторые законы по вопросам государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, а также законопроект о внесении дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс.

В соответствии с поправками в Закон «О защите прав потребителей» изготовитель (поставщик) обязан обеспечить возможность ремонта и технического обслуживания товара, выпуск и поставку запасных частей в торговые и ремонтные организации в течение срока производства товара, после снятия его с производства – в течение срока службы, а при его отсутствии – в течение 10 лет со дня реализации потребителю.

Предусмотрено, что дата изготовления и срок годности пищевых продуктов наносятся на потребительскую упаковку и (или) этикетку, удаление которой с потребительской упаковки затруднено.

Правоприменительной практикой продиктована норма о том, что при возврате уплаченной за товар денежной суммы продавец не может требовать от потребителя предъявления документа, удостоверяющего личность. Проект обязывает информировать потребителя  о классах энергоэффективности электротехнических товаров.

Поправки в некоторые законы по вопросам госрегистрации недвижимого имущества предусматривают введение института авторизованного посредника, который сможет совершать сделки с недвижимостью от имени своего заказчика – гражданина, индивидуального предпринимателя или юридического лица. Предполагается, что в качестве посредника будут выступать юридические консультации, адвокатские бюро, нотариусы и др.

Еще одна важная новация – возможность зарегистрировать недвижимость в любом подразделении агентства по госрегистрации и земельному кадастру.

Ставится также задача перейти от бумажного документооборота к совершению регистрационных действий в электронном виде.

А Уголовно-процессуальный кодекс планируется дополнить статьей 601 «Адвокат свидетеля».

26 июня также состоится совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Беларуси. Планируется, что с докладом о развитии белорусской экономики выступит первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский.

Автор публикации: Анна ФЕДОРОВА

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