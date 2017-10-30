Понять Россию, найти реформы, примирить экономику и право, и научить учиться. Конференция KEF-2017 «Основы будущего» пройдет 2-3 ноября 2017 года

Будущее внезапно стало темой многих конференций, семинаров и форумов. Еще недавно нам казалось, что золотые времена никогда не закончатся, потом мы не могли поверить в то, что рецессия все-таки началась, а сейчас пытаемся понять, растет ли экономика и что с нами будет через год, два, пять.

Мы очень долго были изолированы от «большого мира», но теперь он нас настиг – «черные лебеди» глобальных рисков стали гораздо ближе, чем это казалось еще недавно. Недоверие, неравенство, неопределенность – и все это на фоне восстановления роста мировой экономики. Экспоненциальное развитие технологий, растущая «конкуренция юрисдикций», поляризация рынков труда порождают множество вызовов для традиционных институтов рынка и государства. На этом фоне наши извечные дискуссии о том, нужны ли нам «структурные реформы», получатся ли они, какими они должны быть, отходят на второй план – перед Беларусью, как и перед другими странами нашего региона, стоят такие вызовы, не ответив на которые мы будем обречены на потерю очередного столетия. KEF-2017 начинает дискуссию о формировании «Минского консенсуса» о том, какими должны быть ответы на современные вызовы для устойчивого развития. Конференция «Основы будущего» пройдет в Минске 2-3 ноября 2017 года в Dipservice Hall.

Зарегистрироваться для участия в Кастрычніцкім эканамічным форуме можно на сайте http://kef.by/.

Конференция KEF-2107 нацелена на поиск решений, которые помогут заложить основы будущего страны и сократить разрыв между политикой и практикой.

В первый день конференции планируется обсудить глобальный контекст: тенденции в мировой экономике, изменения ценностей в обществе и их влияние на политику, а также перспективы России как наиболее важного экономического партнера Беларуси. Вечерняя панель конференции будет посвящена двадцатипятилетию работы МВФ в Беларуси

Второй день конференции откроет дискуссионная панель о «Минском консенсусе» – попытке переосмыслить повестку дня в сфере социально-экономических реформ в посттрансформационных странах с учетом глобальных вызовов. Также состоятся дискуссии о направлениях двух фундаментальных реформ: правовой и образовательной. Белорусская правовая система соответствовала прежней экономической модели страны, и теперь требуется ее пересмотр с учетом тех изменений, которые уже произошли, и тех, которые еще предстоят. Что касается образовательной реформы, то KEF-2017 сосредоточивается на среднем образовании, которое готовит детей к обучению на протяжении всей жизни в обществе, основанном на знаниях.

Среди спикеров конференции: