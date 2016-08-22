Поможет ли бизнесу упрощение административных процедур

Напомним, что Распоряжением Премьер-министра Республики Беларусь от 21.03.2016 № 102р была создана рабочая группа по упрощению административных процедур для бизнеса. В соответствии с протоколом заседания этой рабочей группы от 27.04.2016 № 11/7пр государственным органам и организациям было дано задание внести в Минэкономики предложения по упрощению административных процедур, осуществляемых в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Сообщается, что была проделана значительная работа и по ее итогам предложено:

– отменить свыше 40 административных процедур;

– сократить перечни документов, и (или) времени, и (или) стоимости 25 осуществляемых процедур,

– перевести 65 административных процедур в электронный формат.

В настоящее время в Минэкономики ведется работа по анализу и систематизации внесенных предложений.

Автор публикации: Александр БОРИСОВ