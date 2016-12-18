Помощь бедным странам

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрила новый перечень товаров, происходящих и ввозимых из развивающихся и наименее развитых стран, при ввозе которых предоставляются тарифные преференции.

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрила новый перечень товаров, происходящих и ввозимых из развивающихся и наименее развитых стран, при ввозе которых предоставляются тарифные преференции.

Аналогичный действующий перечень был утвержден Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества от 27.11.2009 № 18, и содержал товары, в отношении которых снижаются на 25% или полностью обнуляются ставки ввозных таможенных пошлин.

Как и в настоящее время, в новый перечень включены мясо и пищевые субпродукты, рыба, молочная продукция, мед, фрукты, орехи, кофе, чай, рис и т.д.

«Для наименее развитых стран количество товаров, попадающих под полное обнуление таможенных пошлин, составило 62% от всей номенклатуры, – заявила член Коллегии (министр) ЕЭК Вероника Никишина. – Окончательное решение по данному списку примет Совет ЕЭК в следующем году». По ее словам, последующее утверждение перечня преференциальных товаров будет свидетельствовать о «значительном продвижении государств Евразийского экономического союза в исполнении решений ВТО».

Автор публикации: Александр БОРИСОВ