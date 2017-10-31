Получение уведомления от налогового органа и действия субъекта хозяйствования

Нормы Указа Президента от 23.10.2012 № 488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств» (далее – Указ № 488) применяются как при проведении проверок налоговыми органами, органами финансовых расследований (ОФР), так и при получении от них уведомления или предписания о необходимости скорректировать налоговую базу. При получении уведомления субъекты хозяйствования должны руководствоваться следующим.

В рамках Указа № 488 ведется реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере (далее – реестр). Включение в реестр происходит при наличии одного или нескольких из 5 оснований, предусмотренных Указом № 488. Если у субъекта хозяйствования – контрагента по сдел­ке включили в реестр, уполномоченные органы могут провести проверку его деятельности либо направить субъекту хозяйствования уведомление или предписание. При этом уведомления в адрес субъектов хозяйствования, контрагенты которых включены в реестр, как правило, направляются налоговыми органами по результатам камерального контроля либо мониторинга. Получив...

Автор публикации: Наталья ЗВОРОНО, член правления Ассоциации налогоплательщиков, практикующий юрист