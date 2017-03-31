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08 апреля 2017 года

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Вопрос-ответ

Получение дивидендов в бухгалтерском учете и отчетности акционера

31.03.2017

Организация является участником белорусского открытого акционерного общества: нам принадлежит 20,5% его акций.

В соответствии с протоколом общего собрания участников о распределении прибыли и объявлении дивидендов сумма причитающихся участнику дивидендов составляет 3850 BYN. Согласно протоколу дивиденды выплачиваются путем их перечисления на банковские счета акционеров и (или) высылаются почтовыми переводами в срок не позднее 60 дней со дня принятия решения об объявлении и выплате дивидендов.

Как и в каком отчетном периоде отразить в бухгалтерском и налоговом учете получение дивидендов? Нужно ли напрвлять информацию об этом в госорганы?

Распределение прибыли и убытков относится к исключительной компетенции общего собрания участников хозяйственного общества (абз. 5 ч. 1 ст. 34 Закона от 9.12...

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