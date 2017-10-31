Поломка кассы и прием наличных и безналичных

Каков порядок действий в случае обнаружения неисправности кассы и как принимать наличные при продаже товаров на период его ремонта?

Порядок использования кассового оборудования регулируется постановлением Совмина и Нацбанка от 6.07.2011 № 924/16 «Об использовании кассового оборудования, платежных терминалов, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов и о приеме наличных денежных средств, банковских платежных карточек при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерейной деятельности, проведении электронных интерактивных игр и выпуске в обращение кассового оборудования» и утвержденным им Положением о порядке использования кассового оборудования, платежных терминалов, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов и приема наличных ден...

Автор публикации: Отдел налогообложения «ЭГ»