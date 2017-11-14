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№85 (2092) от 14.11.2017

14 ноября 2017 года

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Вопрос-ответ

Покупка аккумуляторных батарей и расчет наличными через кассу

14.11.2017

Организация, расположенная в г. Минске, планирует закупать у населения отработанные аккумуляторные батареи (АКБ). Закупку АКБ предполагается осуществлять на торговых объектах, расположенных в разных городах, которые осуществляют реализацию товара и принимают возврат ранее реализованного товара с использованием кассовых аппаратов и платежного терминала. Эти объекты ведут книгу кассира, а кассовую книгу не ведут.

Можно ли при приобретении АКБ у физического лица и выдаче ему денег пробивать данные суммы по кассовому аппарату как возврат денег?

Как разъяснили в главном управлении контроля подакцизных товаров, игорного бизнеса и электронных систем контроля МНС, постановлением Совмина и Нацбанка от 6.07.2011 № 924/16 «Об использовании кассового оборудования, платежных терминалов, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов и о приеме наличных денежных средств, банковских платежных карточек при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерейной деятельности, проведении электронных интерактивных игр и выпуске в обращение кас...

Автор публикации: Отдел налогообложения «ЭГ»

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Содержание «Экономической газеты» N 85 за 14 ноября 2017 года
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