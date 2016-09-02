ВЭД
Похмелье ставок на пиру ВТО
С 1 сентября снижаются ставки ввозных пошлин в страны ЕАЭС на ряд товаров по 1780 позициям ТН ВЭД. Это обусловлено выполнением Россией своих обязательств перед ВТО.
Снижение импортных пошлин по 1035 позициям было утверждено решением Коллегии ЕЭК от 29.03.2016 № 26, а еще на 745 – решением Совета ЕЭК от 16.05.2016 № 40. Речь идет о продовольственных, фармацевтических и химических товарах, нефтепродуктах, косметических средствах, продукции машиностроения и т.д. В частности, ставка ввозной таможенной пошлины на сельдь и треску уменьшена с 6,3 до 5%, лосось тихоокеанский и атлантический – с 5,8 до 4,4%, на вина различных марок, в т.ч. «Бордо», «Божоле», «Токай», «Венето», «Бургундия» – с 14,4 до 12,5%, чечевицу, масла сырые – с 12 до 11%. Пошлины на посуду столовую и кухонную, двери и окна снижаются с 11,9% до 9,2%, различные виды тканей – с 11,3 до 10%, бытовые холодильники – с 15% до 13,6%, бытовые морозильники и микроволновые печи – с 14% до 12%, кирпичи, блоки из кремнеземистой каменной муки, трубы керамические, трубопроводы изоляционные, электромобили – с 17 до 16%, краны башенные – с 9,8 до 8%.
Кроме того, 2 сентября вступает в силу решение Совета ЕЭК от 11.07.2016 № 52, которым изменены ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные виды компонентов, предназначенных для установки на транспортные средства, использующие природный газ в качестве моторного топлива. Также с этой даты до конца 2020 г. включительно в соответствии с решением Совета ЕЭК от 11.07.2016 № 54 будет осуществляться беспошлинный импорт фторида алюминия в страны ЕАЭС.
После вступления в силу изменений средневзвешенная ставка тарифа, по данным ЕЭК, снизится с нынешних 5,43% менее чем до 5,3% таможенной стоимости. Это завершающая волна имплементации обязательств РФ, принятых при вступлении в ВТО. В 2013 г. было снижено свыше 5 тыс. ставок, в 2014-м – 4,8 тыс., в 2015-м – 4,06 тыс. Хотя Беларусь до сих пор не является членом ВТО, она вынуждена следовать в тарифной политике за своими союзниками, которые уже вступили в эту организацию. Таким образом, снижение ввозных пошлин повлечет определенное усиление конкурентных позиций импорта на белорусском рынке, в т.ч. по продукции легкой промышленности и бытовой технике.
Автор публикации: Иван МИХАЛЕВИЧ
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