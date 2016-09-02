Похмелье ставок на пиру ВТО

Снижение импортных пошлин по 1035 позициям было утверждено решением Коллегии ЕЭК от 29.03.2016 № 26, а еще на 745 – решением Совета ЕЭК от 16.05.2016 № 40. Речь идет о продовольственных, фармацевтических и химических товарах, нефтепродуктах, косметических средствах, продукции машиностроения и т.д. В частности, ставка ввозной таможенной пошлины на сельдь и треску уменьшена с 6,3 до 5%, лосось тихоокеанский и атлантический – с 5,8 до 4,4%, на вина различных марок, в т.ч. «Бордо», «Божоле», «Токай», «Венето», «Бургундия» – с 14,4 до 12,5%, чечевицу, масла сырые – с 12 до 11%. Пошлины на посуду столовую и кухонную, двери и окна снижаются с 11,9% до 9,2%, различные виды тканей – с 11,3 до 10%, бытовые холодильники – с 15% до 13,6%, бытовые морозильники и микроволновые печи – с 14% до 12%, кирпичи, блоки из кремнеземистой каменной муки, трубы керамические, трубопроводы изоляционные, электромобили – с 17 до 16%, краны башенные – с 9,8 до 8%.

Кроме того, 2 сентября вступает в силу решение Совета ЕЭК от 11.07.2016 № 52, которым изменены ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные виды компонентов, предназначенных для установки на транспортные средства, использующие природный газ в качестве моторного топлива. Также с этой даты до конца 2020 г. включительно в соответствии с решением Совета ЕЭК от 11.07.2016 № 54 будет осуществляться беспошлинный импорт фторида алюминия в страны ЕАЭС.

После вступления в силу изменений средневзвешенная ставка тарифа, по данным ЕЭК, снизится с нынешних 5,43% менее чем до 5,3% таможенной стоимости. Это завершающая волна имплементации обязательств РФ, принятых при вступлении в ВТО. В 2013 г. было снижено свыше 5 тыс. ставок, в 2014-м – 4,8 тыс., в 2015-м – 4,06 тыс. Хотя Беларусь до сих пор не является членом ВТО, она вынуждена следовать в тарифной политике за своими союзниками, которые уже вступили в эту организацию. Таким образом, снижение ввозных пошлин повлечет определенное усиление конкурентных позиций импорта на белорусском рынке, в т.ч. по продукции легкой промышленности и бытовой технике.

Автор публикации: Иван МИХАЛЕВИЧ