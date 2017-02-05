«Пограничный» алкоголь освобожден от акцизов еще на год

Указом Президента от 2.02.2017 № 35 «Об изменении Указа Президента Республики Беларусь», вступившим в силу с 5 февраля 2017 г., еще на один год продлено освобождение от акцизов алкогольных и слабоалкогольных напитков, пива и некоторых видов табачных изделий, реализуемых магазинам беспошлинной торговли.

В соответствии с документом, которым внесены изменения в Указ Президента от 25.04.2015 № 173 «Об освобождении от акцизов отдельных видов товаров», от акцизов в 2015–2017 годах освобождаются алкогольные напитки, слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов, вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов, пиво, пивные коктейли, сидры, табачные изделия собственного производства, реализуемые владельцам магазинов беспошлинной торговли для их последующей реализации в таких магазинах.

При этом основанием для освобождения от акцизов указанных товаров, как и в прошлом году, является наличие у плательщика следующих документов:

– договора купли-продажи, заключенного им с владельцем магазина беспошлинной торговли, включенным в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли;

– товарно-транспортной накладной, подтверждающей отгрузку товаров собственного производства владельцу магазина беспошлинной торговли;

– копий деклараций на товары собственного производства, помещенные под таможенную процедуру беспошлинной торговли, или копий внешнего представления деклараций на товары собственного производства, помещенные под таможенную процедуру беспошлинной торговли, если такие декларации были представлены в таможенный орган владельцем магазина беспошлинной торговли в виде электронного документа. Указанные копии документов заверяются печатью и подписью руководителя юридического лица, являющегося владельцем магазина беспошлинной торговли, или уполномоченного им лица;

– сертификата продукции собственного производства, выданного в установленном порядке;

– реестра документов, подтверждающих реализацию товаров собственного производства владельцам магазинов беспошлинной торговли, по форме, утверждаемой Министерством по налогам и сборам, представляемого плательщиком в налоговый орган по месту его постановки на учет одновременно с налоговой декларацией (расчетом) по акцизам.

Несмотря на то, что Указ № 35 вступил в силу с 5 февраля 2017 г., он распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 г.

Автор публикации: Александр Борисов