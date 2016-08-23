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№65 (1972) от 26.08.2016

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№65 (1972) от 26.08.2016

26 августа 2016 года

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Вопрос-ответ

Поездка в субботу

23.08.2016

Водитель автомобиля, работающий по режиму 5-дневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье, направлен в служебную командировку в выходной день – субботу. Он выехал согласно приказу руководителя 30 июля 2016 г. в 5.00 и прибыл в пункт назначения в 15.00.  Как рассчитать его заработную плату за этот день командировки?

В соответствии со ст. 137 ТК в случае, если работник специально командирован для выполнения работы в свой выходной день, компенсация за работу в указанный день производится в соответствии со ст. 69 ТК.

Работникам с повременной оплатой труда за каждый час работы в выходные дни сверх заработной платы, начисленной за указанное время, производится доплата в размере не ниже часовых тарифных ставок (окладов).

В данном случае необходимо определить время работы в выходной день. Поскольку речь идет о водителе автомобиля, принимается во внимание время нахождения работника в пути – 10 часов (с 5.00 до 15.00) установленного в соответствии со ст. 134 ТК времени для отдыха и питания (1 час).

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