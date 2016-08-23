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№65 (1972) от 26.08.2016

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№65 (1972) от 26.08.2016

26 августа 2016 года

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Вопрос-ответ

Поезд ушел

23.08.2016

Между сторонами заключен договор залога (залогодатель – должник по основному обязательству). Впоследствии долг по основному обязательству был переведен на нового должника. Имеет ли значение последующее (после заключения договора перевода долга) согласие залогодателя отвечать перед кредитором за нового должника?

Нет, не имеет.

В соответствии со ст. 315 ГК в силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.

Согласно п. 1 ст. 316 ГК залогодателем может быть как сам должник, так и третье лицо.

Перевод должником своего долга на другое лицо допускается лишь с согласия кредитора (п. 1 ст. 362 ГК).

В силу подп. 5 п. 1 ст. 333 ГК залог прекращается с...

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