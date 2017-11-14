Подпись за генерального директора

Увольняется генеральный директор, на его место пока никого не назначают, т.е. должность останется вакантной. Необходимо передать право подписи документов заместителю генерального директора. В его должност­ной инструкции это не прописано.

Как оформить передачу права подписи документов (издать приказ директора, либо возложить на зама функции и.о. директора, либо выдать доверенность)?

Уполномоченным должностным лицом нанимателя является как непосредственно руководитель организации, так и его заместители, руководитель обособленного подразделения, структурного подразделения (его заместители), мастер, специалист или иной работник, которым законодательством или нанимателем предоставлено право принимать все или отдельные решения, вытекающие из трудовых и связанных с ними отношений (ст. 1 ТК).

Руководитель организации – физическое лицо, которое в силу закона или учредительных документов организации осуществляет руководство...

Автор публикации: Мария КОВАЛЕВИЧ, юрист