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08 апреля 2017 года

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Вопрос-ответ

Подоходный налог при продаже доли в ООО

04.04.2017

Какие обязательства по уплате налогов на территории Беларуси возникнут у физического лица – резидента Литвы (участника белорусской организации – ООО) при продаже своей доли в уставном фонде белорусской организации юридическому лицу – нерезиденту РБ?

Номинальная стоимость доли (фактически внесенный вклад в уставной фонд в 2010 г.) составляет 162 USD (по курсу на дату внесения), а предполагаемая стоимость продажи доли – 5000 USD. Юридическое лицо (потенциальный новый участник ООО) планирует перечислить денежные средства в валюте на валютный счет физического лица, открытый в банке РБ, непосредственно со своего счета в иностранном банке.

Отвечая на вопрос, МНС разъяснило как общие подходы к уплате подоходного налога с физических лиц, установленные в РБ, так и положения Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Литовской Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты нало...

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