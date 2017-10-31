Подоходный налог и вычет на обучение

Сотрудник банка (является для него местом основной работы) в сентябре 2017 г. в целях получения социального налогового вычета, установленного подп. 1.1 п. 1 ст. 165 НК, представил в бухгалтерию документы, подтверждающие понесенные им в предыдущем месяце расходы в размере 1100 BYN на обучение совершеннолетней дочери в БГЭУ при получении ею первого высшего образования, а также на факультете довузовской подготовки, организованной в этом же вузе с целью подготовки к поступлению в него, в размере 180 BYN.