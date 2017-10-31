Вопрос-ответ
Подоходный налог и вычет на обучение
Сотрудник банка (является для него местом основной работы) в сентябре 2017 г. в целях получения социального налогового вычета, установленного подп. 1.1 п. 1 ст. 165 НК, представил в бухгалтерию документы, подтверждающие понесенные им в предыдущем месяце расходы в размере 1100 BYN на обучение совершеннолетней дочери в БГЭУ при получении ею первого высшего образования, а также на факультете довузовской подготовки, организованной в этом же вузе с целью подготовки к поступлению в него, в размере 180 BYN.
В каком размере банк вправе предоставить сотруднику указанный социальный налоговый вычет в данной ситуации?
Социальный налоговый вычет предоставляется по суммам, уплаченным плательщиком за обучение лиц, состоящих с ним в отношениях близкого родства (плательщиком-опекуном (плательщиком-попечителем) – за обучение своих подопечных, в т.ч. бывших подопечных, достигших 18-летнего возраста), в учреждениях образования РБ при получении ими первого высшего, первого среднего специального или первого профессионально-технического образования (ч. 2 подп. 1.1 п. 1 ст. 165 НК). Образование подразделяется на основное, дополнительное и специальное (п. 4 ст. 11 Кодекса Республики Беларусь об образовании...
Автор публикации: Отдел налогообложения «ЭГ»