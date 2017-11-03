Подоходный налог и реконструкция квартиры

Работник организации, которая является для него местом основной работы, в октябре 2017 г. представил в бухгалтерию для получения имущественного налогового вычета, установленного подп. 1.1 п. 1 ст. 166 НК, документы, подтверждающие понесенные им как нуждающимся в улучшении жилищных условий расходы на реконструкцию квартиры (осуществлена им самостоятельно). В результате такой реконструкции у работника отпали основания для признания его нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Вправе ли организация предоставить этому работнику указанный имущественный налоговый вычет на сумму понесенных им расходов?

При определении размера налоговой базы в соответствии с п. 3 ст. 156 НК право на применение имущественного налогового вычета, установленного подп. 1.1 п. 1 ст. 166 НК, имеют плательщики и члены его семьи (супруг (супруга), их не состоящие в браке на момент осуществления расходов дети и иные лица, признанные в судебном порядке членами семьи плательщика):

– состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий;

– в сумме фактически произведенных ими расходов на строительство, в т.ч. путем приобретения жилищных облигаций, на территории РБ одноквартирно...

Автор публикации: Отдел налогообложения «ЭГ»